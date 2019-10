At blive mor forandrede alt for Jeanette Ottesen.

Faktisk var der allerede, da hun fandt ud af, at hun var gravid, at Jeanette Ottesens live tog en seriøs drejning. Og sendte hende ind i en livskrise.

Det fortæller hun efter eget udsagn om for første gang i Alt For Damernes podcast 'I stjernernes tegn'.

Her taler Jeanette Ottesen med astrolog Eva Ganvig, der i svømmerens personlige horoskop kan se, at Jeanette Ottesen havde det svært, når det kom til livets helt store beslutninger, da hun i starten af 2017 blev gravid.

Jeanette Ottesen med manden Marco Loughran. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Jeanette Ottesen med manden Marco Loughran. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

»Det vil jeg faktisk gerne dele med jer, det er faktisk første gang, at jeg har reageret på det. Det er faktisk i dag. Jeg ved ikke hvorfor, men det ramte mig bare, da du sagde de ting. Det var bare sådan: 'Ja'. Der skete noget dér i 2017 med mig,« siger Jeanette Ottesen til Eva Ganvig.

Den i dag 31-årige svømmer havde udset sig EM i København i december 2017 som hendes store farvel og tak til en lang og medaljerig karriere i bassinet.

Men med en lille på vej ødelagde det planerne om det flotte karrierestop på hjemmebane. Timingen var ikke perfekt, indrømmer hun.

»Jeg troede aldrig, jeg skulle stå den situation, hvor jeg faktisk i et kort split sekund ville være i tvivl, om jeg skulle have mit barn eller ej, selvom jeg så brændende gerne ville være mor.«

Jeanette Ottesen og det danske 4x100 meter medley hold, der vandt bronze ved OL i Rio. Fra venstre: Mie Ø. Nielsen, Rikke Møller Pedersen, Jeanette Ottesen og Pernille Blume. Foto: DOMINIC EBENBICHLER Vis mere Jeanette Ottesen og det danske 4x100 meter medley hold, der vandt bronze ved OL i Rio. Fra venstre: Mie Ø. Nielsen, Rikke Møller Pedersen, Jeanette Ottesen og Pernille Blume. Foto: DOMINIC EBENBICHLER

»Men det var bare sådan: 'Ikke nu. Jeg har jo mit mål, mine planer og mit tak for farvel på hjemmebane foran et dansk publikum, og det kunne ikke være mere perfekt'. Og så sker livet,« fortæller Jeanette Ottesen.

Jeanette Ottesen blev i netop december 2017 mor til datteren Billie-Mai, som hun har sammen med sin mand, Marco Loughran.

Karrierestoppet er blev sat på pause, og i stedet træner Jeanette Ottesen for at komme med til OL i Tokyo næste år, hvor hun vil være 32 år gammel. Her regner hun med at svømme konkurrence for sidste gang.

Det vil være det femte OL for Jeanette Ottesen, der har seks VM-guldmedaljer, 10 EM-guldmedaljer og en enkelt OL-bronze på cv'et.