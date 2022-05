Lyt til artiklen

Fra svømmende verdensstjerne til livet i lotusstilling som yogalærer.

Sådan har den den danske svømmedarling Pernille Blumes karrierevej taget et overraskende knæk.

»Jeg har besluttet at droppe VM og EM denne sommer, fordi jeg har følt mig ret stresset i et stykke tid,« skrev Blume i en Instagram-story i april.

Løsningen lå tusinder af kilometer væk.

Det luksuriøse hotel, som Pernille Blume lige nu opholder sig på. Foto: Instagram Vis mere Det luksuriøse hotel, som Pernille Blume lige nu opholder sig på. Foto: Instagram

En måned til Bali og en uddannelse som yogalærer.

Et ophold, som den olympiske guldvinder beskriver som »en rejse indad«.

»Mange følelser, mange tanker, mange smukke læringer og lektioner. Jeg ved i mit hjerte, at denne rejse er kommet på det rigtige tidspunkt og sker på det rigtige sted,« skriver Blume på Instagram.

Netop stedet er da heller ikke til at klage over.

Blume opholder sig på det firstjernede bæredygtige Hotel Soulshine i den balinesiske by Ubud.

Hotellet, der beskrives som en 'yoga retreat oase', har udsigt ud over rismarker og jungle, og derudover er der mulighed for både yogatimer og såkaldte økoture.

Det lader dog til, at Blume har opgraderet opholdet og tager sine yogalektioner andetsteds i byen Ubud, hvis travle gader hun hver dag går igennem.

»Hvilket sted Bali er. Så meget trafik og så meget, der foregår på samme tid. Men samtidig er det det mest fredelige og rolige sted. Som kaos og orden. At gå hver dag til mit yogastudie er så fredeligt og på samme tid en vanvittig travl tur fuld af scootere og mennesker. Og alligevel føler jeg stadig så meget ro ved at gå,« skriver Blume.

I kølvandet på Blumes nyhed om at droppe VM og EM forklarede landstræner Stefan Hansen, at beslutningen blandt andet handlede om, at Blume ikke havde fået ordentligt restitueret efter OL på grund af deltagelsen i 'Vild med dans'.

»Det er et sammensurium af at have været med i verdenseliten de sidste 12 år, og at hun ikke rigtig har nået at have noget pause siden OL, blandt andet på grund af 'Vild med dans'.«

»Lige nu er hun hverken fysisk eller mentalt fit til at kunne levere det resultat, hun, Dansk Svømmeunion og jeg som landstræner ønsker,« har Stefan Hansen sagt til B.T.

Unionen forklarede for nylig til B.T., at de fortsat støtter Pernille Blume økonomisk, selv om hun har taget en timeout fra svømmetræningen.