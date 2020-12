En vaskeægte tragedie har udspillet sig i Brasilien, hvor en 14-årig svømmer er død.

Mariana Franklin Ferreira døde med coronavirus, der ifølge pigens tætte familie slog hende ihjel.

Den unge brasilianer døde som følge af komplikationer af den verdensomspændende virus for en uge siden, 19. december, melder en lang række medier.

Hele forløbet startede i november, hvor Mariana Franklin Ferreira blev testet positiv for covid-19.

A 14-year-old Brazilian swimmer dies from coronavirus



The Brazilian swimmer Mariana Franklin Ferreira has died with only 14 years after a relapse of coronavirus, the teenager would have overcome the covid a month ago. pic.twitter.com/pecxQMGnte — Moises Lopez (@chapoisat) December 21, 2020

»På trods af den positive test havde hun ikke mange symptomer, og det var meget lette symptomer,« fortæller Érica Bernardes da Silva, som er tante til Mariana Franklin Ferreira, til UOL Esporte.

Med lægernes accept fik den unge svømmer lov til at deltage i svømmestævner både 9. og 10. december, inden hun vendte tilbage til sin hjemby Presidente Prudente i São Paolo-området.

Her begyndte det at gå galt.

Mariana Franklin Ferreira fik ondt i halsen, og uagtet medicinen fik hun det ikke bedre.

»Vi tog hende med til tre forskellige hospitaler, der alle mente, at det var halsbetændelse. Det var først på det regionale hospital, hvor hun fik taget en CT-skanning, at de fandt ud af, at hendes lunge var ramt. Derefter blev hun indlagt,« fortæller Érica Bernardes da Silva.

Mariana Franklin Ferreira kom på hospitalet 13. december, men blev udskrevet samme dag efter at have modtaget medicinering. Men kun fire dage efter var hun tilbage på hospitalet, da hun havde alvorlige vejrtrækningsproblemer.

To dage senere afgik hun ved døden, og i mellemtiden blev hun testet positiv for covid-19 igen.

»Denne her lektion fortæller os, at vi skal være meget forsigtige med covid-19. Det er en sygdom, der dræber hurtigt,« mener Érica Bernardes da Silva.