Den britiske svømmer Alice Tai har både vundet guld og bronze ved De Paralympiske Lege i Rio i 2016.

Men hun har også levet med smerter hele sit liv, fordi hun er født med en klumpfod, der har betydet, at hun har konkurreret i parasvømning, siden hun var 12 år.

»Jeg har levet med kroniske smerter, så længe jeg kan huske. Jeg fik min første operation, da jeg var 20 uger, og 20 mere er fulgt siden,« siger Alice Tai i dokumentaren 'Watch amputating Alice' ifølge Mirror.

Derfor besluttede hun at få fjernet foden.

»Det værste scenario efter amputationen ville være, at jeg skulle gå på krykker resten af mit liv. Men det var ikke den situation, jeg befandt mig i før amputationen, så jeg tænkte: 'Jeg har ikke rigtig noget at miste'.«

Tai fik amputeret store dele af højre ben i januar 2022, og blot seks måneder senere vandt hun guld ved Commonwealth Games i Birmingham.

Hun er da heller ikke i tvivl om, at valget var det rigtige.

»Beslutningen om at få amputeret mit ben var den bedste beslutning i mit liv,« siger den 25-årige brite.

Det hele har dog ikke været let, og Tai fortæller blandt andet, at hun har været nødt til at skære ned på træningsmængden på grund af øget risiko for skader.

Derudover har hun skulle lære at svømme igen, og det tog noget tid, før hun lærte at vende sig ved væggen i bassinet.

»Hvis jeg sparkede med min højre fod, ville jeg ryge baglæns på grund af vinklen, som den (foden, red.) havde. Så det var bare dødvægt i vandet. Men ikke at have den skabte en ubalance,« fortæller hun.