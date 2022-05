Det er sundt at trække stikket helt en gang imellem fra det travle hverdagsliv.

Den konklusion har Jeanette Ottesen også nået i tv-programmet 'Overlev Ødemarken', hvor deltagerne over tre uger vandrer gennem bjergene i Georgien – uden kontakt til omverdenen.

Her sidder hun sammen med andre på en klippetop og bliver ramt af de mange følelser, der får hende til at bryde sammen og erkende:

»Det er vildt fantastisk bare at være. Jeg skal ikke levere noget, jeg skal ikke være noget for nogen. Jeg er bare virkelig glad for, at jeg har ofret tre uger af mit liv på det her. Det havde man jo aldrig gjort. Og bare slappe af,« siger hun og tilføjer:

»Jeg tror, jeg kommer hjem og er en meget bedre hustru, en meget bedre mor og en meget bedre veninde. Fordi jeg tror, jeg kommer til at være meget mere nærværende. For jeg har ikke været nærværende i lang tid, fordi det har handlet om noget andet.«

»Og så får jeg en form for skyldfølelse over for min datter. Har jeg overhovedet set, hvad hun har lavet? Har jeg overhovedet været der ordentligt?« lyder det i en slutreplik fra Jeanette Ottesen i teaseren fra Discovery.

Jeanette Ottesen har datteren Billie-Mai på snart fire år med sin mand Marco Loughran.

Parret venter endnu et barn, kunne de fortælle for få dage siden.