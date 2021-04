Sarah Bro græd og græd og lå i fosterstilling i flere uger.

Hun vidste ikke, hvad hun skulle med sit liv, efter hun måtte forlade Los Angeles og flytte hjem til Danmark på grund af coronakrisen.

Det fortæller den tidligere svømmer i et større interview med TV 2, hvor hun blandt andet sætter ord på den identitetskrise, der ramte hende, efter hun sagde farvel til svømmebassinet.

I alt blev det til en 14 år lang svømmekarriere, indtil det gik op for hende, at hun ikke havde lyst til at svømme mere.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Sarah Bro (@sarahwbro)

Det blev først en lille, hvid løgn, der fik hende op af bassinet i første omgang. Det kan du læse mere om her.

Men faktisk havde hun haft det dårligt med træningen og de hårde uger i længere tid. Hver dag var det blevet en kamp, og hun havde pludselig let til tårer og ondt i maven.

De lange uger med ti træningspas og en del styrketræning var blevet for meget. Og så var det, som om hun manglede et mål efter at have deltaget til OL i 2016.

»Glæden føltes som sand i mine hænder, der stille og roligt flød ud mellem fingrene på mig,« fortæller Sarah Bro til TV 2.

Sarah Bro mistede motivationen, efter hun deltog ved OL i 2016Sarah Bro from Denmark after the 100 meter Backstroke heat at the LEN European Short Course Swimming Championships in Royal Arena in Copenhagen, Denmark, Wednesday, December 13, 2017.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sarah Bro mistede motivationen, efter hun deltog ved OL i 2016Sarah Bro from Denmark after the 100 meter Backstroke heat at the LEN European Short Course Swimming Championships in Royal Arena in Copenhagen, Denmark, Wednesday, December 13, 2017.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017) Foto: Mads Claus Rasmussen

Men skruer man tiden lidt frem til coronakrisens indtog, ramte den nu 25-årige dansker også en mur.

»Ligesom for mange andre faldt alle mine planer fra hinanden under coronanedlukningen, og jeg var så ulykkelig,« siger hun til TV 2.

Sarah Bro fik også stillet et værtsjob til OL 2020 i kikkerten, som altså blev rykket. Hun har ikke været i bassinet siden starten af 2020, hvor hun løj om, at hun havde ondt i maven.

Nu ved hun, hvilken retning hun vil gå, og krydser fingre for, at hun endelig får lov til at prøve kræfter med rollen som tv-vært.

Den kalder hun nemlig for sin »nye drøm«.