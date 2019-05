Tidligere landsholdsfysioterapeut Thomas Pape siger, at han fortalte elitechef om problematisk adfærd.

Ledelsen i Dansk Svømmeunion har nægtet at kende til den ydmygende træneradfærd og offentlige vejninger, som flere danske svømmere har kritiseret tidligere landstrænere for i DR's dokumentar "Svømmestjerner Under overfladen".

Men i hvert fald dele af ledelsen kendte til de forhold, der for flere svømmere førte til depression, angst og spiseforstyrrelser.

Flere gange blev Lars Sørensen, der var elitechef fra 2003 til 2012, gjort opmærksom på situationen. Der kom sågar advarsler fra landsholdsstaben.

Det fortæller Thomas Pape, der var tilknyttet landsholdet som fysioterapeut fra 2007 til 2010, til DR.

Lars Sørensen svarede ifølge Thomas Pape, at han ville tage en snak med trænerne, men alligevel skete der ingen ændringer.

- Det hele var bundråddent og uetisk, der blev ikke passet på de unge mennesker, og landstræneren var ligeglad med vores arbejde, siger Thomas Pape.

Tidligere elitechef Lars Sørensen kan ikke genkende kritikken.

I en mail til DR Sporten skriver han, at han ikke har kendt til, at der fandt offentlige vejninger sted under Mark Regan fra 2005 til 2008 og senere under hollænderen Paulus Wildeboer.

Han afviser også at have lukket øjnene for et usundt træningsmiljø.

- Jeg ville aldrig stiltiende eller uden handling acceptere sådanne metoder. At vi havde udfordringer med at få Mark til at tilpasse sig vores kultur og måde at behandle svømmere på, er velkendt.

Det samme gælder i en vis udstrækning Paulus. Det vedstår jeg. Men jeg er ikke vidende om, at fælles vejninger fortsatte i Marks ansættelsesperiode efter 2005 eller 2006, hvor vi vedtog de nye regler, skriver Lars Sørensen.

Dansk Svømmeunion afviste for to dage siden, at der er fundet offentlige vejninger sted på landsholdet, siden forbundet forbød vejningerne i sine egne retningslinjer i 2005.

- Retningslinjerne er blevet fulgt, og de er blevet efterlevet, sagde Lars Green Bach, nuværende sportschef i Dansk Svømmeunion, til DR.

/ritzau/