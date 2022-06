Lyt til artiklen

Et enormt chok.

Det var, hvad publikum, svømmere, trænere og alle mulige andre, der overværede VM i svømning i Ungarn, var udsat for.

For midt under konkurrencen for synkronsvømning mistede den amerikanske svømmer Anita Alvarez bevidstheden.

Det gjorde hun, mens hun var i vandet.

Anita Alvarez (i midten) blev reddet af sin træner og en tilskuer. Foto: OLI SCARFF Vis mere Anita Alvarez (i midten) blev reddet af sin træner og en tilskuer. Foto: OLI SCARFF

Alvarez flød rundt i vandet i flere sekunder før hendes træner, Andrea Fuentes, og en tilskuer – gudskelov – kom hende til undsætning og sprang i vandet.

Træneren var lynhurtigt nede i bassinet og hjalp svømmeren op på land. Senere kom hun til bevidsthed igen.

Uheldet skete under den del af konkurrencen, hvor svømmerne skal vise sig frem en ad gangen.

»Anita har fået det meget bedre,« siger hendes træner Andrea Fuentes ifølge spanske Marca, få timer efter de dramatiske scener.

»Jeg sprang i vandet igen, fordi jeg kunne se, at ingen livredder sprang i. Jeg var lidt bange, for hun trak ikke vejret. Men nu har hun det rigtig godt.«

Ifølge medicinske udmeldinger, havde den kun 25-årige Anita Alvarez det bedre en halv time efter uheldet.

Faktisk er det ikke første gang, at hun mister bevidstheden – det er sket før, og ligesom denne gang mener lægerne, at det skyldes stress.

Det skete blandt andet også sidste år.