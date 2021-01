Dansk Svømmeunion skal ikke støtte op om afgående direktør Pia Holmen, mener formandskandidat Kasper Ernest.

Det skal være slut med den offentlige opbakning til den tidligere direktør Pia Holmen Christensen.

Det siger en af kandidaterne til formandsposten i Dansk Svømmeunion, Kasper Ernest, i et interview med Ekstra Bladet.

- Det centrale er, at vi ikke får trukket fortiden med ind i fremtiden. Nu skal der luftes ud, siger han til avisen.

Pia Holmen stoppede i sin stilling i begyndelsen af 2020, da en rapport fra Kammeradvokaten afdækkede ledelsessvigt og stærkt kritisable forhold for de danske elitesvømmere i en periode på ti år.

Siden kom det frem, at unionen bakkede op om, at Holmen blev valgt som vicepræsident for Det Europæiske Svømmeforbund (LEN).

Den seneste uge har Ekstra Bladet beskrevet, hvordan der blandt andet var afsat 100.000 kroner til en afskedsreception for Pia Holmen. Receptionen blev dog aflyst på grund af coronasituationen.

Onsdag gentog Dansk Svømmeunions nuværende formand, Lars Jørgensen, over for Ekstra Bladet, at han føler, det var den rigtige beslutning at bakke op om den tidligere direktør til LEN-posten.

26 klubber fremlagde i december et mistillidsvotum til bestyrelsen i Dansk Svømmeunion, og der blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, som siden er blevet udskudt på grund af pandemien.

Bliver Kasper Ernest valgt som formand, bliver tonen en anden fra svømmeunionen.

- Hvis vi får flertal i bestyrelsen, og jeg bliver valgt, så ringer jeg som det første til LEN's præsident og oplyser, at vi har trukket støtten til Pia Holmen. Dernæst ringer jeg til Pia for pænt at anmode hende om at trække sig, nu hvor hun ikke længere har Dansk Svømmeunions støtte, siger han til Ekstra Bladet.

Kasper Ernest er generalsekretær for den europæiske brancheorganisation Affordable Medicines Europa.

Det vides ikke, hvor mange der melder sig som kandidater til bestyrelsen.

/ritzau/