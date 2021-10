Svømmebassinet er skiftet ud med dansegulvet hos Pernille Blume for tiden.

Den 27-årige svømmestjerne er nemlig i øjeblikket med i det populære TV 2-program 'Vild med dans', og her var der fredag aften en særlig opbakning til danskeren.

For Pernille Blumes forlovede, den franske OL-svømmer Florent Manaudou, var nemlig i studiet blandt publikum for at støtte sin bedre halvdel.

Noget, der gjorde danskeren lykkelig, fortalte hun efter at have været på gulvet.

Pernille Blume og Florent Manaudou. Foto: Martin Sylvest Vis mere Pernille Blume og Florent Manaudou. Foto: Martin Sylvest

»Det var skønt, at han var der. Jeg er så taknemmelig for, at det kunne lade sig gøre,« siger hun til Billed-Bladet.

Det nyforlovede par bor kun delvist sammen i den franske storby Marseille, for Pernille Blume købte i sommer en lejlighed i København, hvor hun opholder sig, når hun er i Danmark.

Den danske OL-guldvinder fortalte fredag aften til B.T., at hun ikke svømmer i øjeblikket, mens 'Vild med dans' står på.

»Jeg kan kun tale for mig selv, men jeg synes, det giver mig noget ekstra motivation at komme lidt væk fra svømning af og til,« forklarede hun.

Hun understregede dog, at hun selvfølgelig vender tilbage til svømningen, når eventyret på dansegulvet er overstået på et tidspunkt.

Svømmeparret afslørede tidligere på året, at de skal giftes. Datoen for brylluppet kendes endnu ikke.