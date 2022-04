I efteråret kunne man se Pernille Blume danse Cha-cha-cha og argentinsk tango, men til sommer kommer hun ikke til at forkæle danskerne med lynhurtige baner i bassinet.

For svømmeren er ikke blevet udtaget til VM for det danske hold, og det hænger blandt andet sammen med stjernens deltagelse i Vild med dans i efteråret 2021.

Det forklarer landstræner Stefan Hansen til TV 2 Sport.

»Vild med dans tror jeg har været et perfekt afbræk, men det har også en konsekvens. Det har udskudt noget restitution,« siger han til mediet.

VM på langbane afholdes i Ungarn og varer fra 18.–26. juni, og her er den tidligere OL guldvinder altså ikke en del af den femmandstrup, der skal forsvare Dannebrog.

Efter en periode med hård dansetræning, som startede i september, i kølvandet på OL i Tokyo i august, har den 27-årige i øjeblikket et hul i programmet for at holde ferie.

Ifølge Stefan Hansen er målet nu for den danske darling at være i topform til VM i 2023 og OL 2024, men han ser ikke problemet i, at et »underholdningsprogram påvirker hendes VM-deltagelse.«

»Det er langt mere nuanceret end det. Jeg synes, at Pernille har valgt et godt tidspunkt at deltage i Vild med dans,« siger han.

Pernille Blume gjorde det mere end bare hæderligt i det populære underholdningsprogram.

Sammen med danseren Morten Kjeldgaard nåede svømmeren finalen.

Her blev det til en tredjeplads efter sangeren Jimilian og hans dansepartner Asta Björk samt tv-værten Lise Rønne og hendes partner Silas Holst.