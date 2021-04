Der foregår stadig offentlige vejninger for danske konkurrencesvømmere.

Det fastslår en trivselsrapport bestilt af Dansk Svømmeunion.

Politiken har læst rapporten, der er baseret på anonyme svar fra 517 konkurrencesvømmere i alderen 14-27 år fra 47 forskellige svømmeklubber.

30 svømmere fordelt på otte forskellige svømmeklubber har oplevet offentlige vejninger i løbet af de seneste to år, skriver avisen.

Det skuffer direktøren i Dansk Svømmeunion, Merete Riisager.

»Det overrasker mig nok, at der stadig er nogle, der gør det, for det er helt unødvendigt. Vi ønsker ikke at have offentlige vejninger, fordi det er en fremgangsmåde, som kan placere nogle svømmere i en situation, hvor de kan føle sig udstillet.«

»Derfor er signalet fra mig til de heldigvis få klubber, der gør det her, at det skal bare stoppe. Det er et levn fra fortiden,« siger Riisager til Politiken.

Den tidligere undervisningsminister har været svømmeunionens direktør siden årsskiftet.

Det var DR Sporten, der i foråret 2019 bragte dokumentaren 'Svømmestjerner – under overfladen'. I dokumentaren kritiserede nuværende og tidligere svømmere træningsmetoderne på landsholdet fra 2003 til 2012.

Elitesvømmerne fortalte blandt andet, at de blev vejet foran hinanden. De offentlige vejninger har ifølge flere elitesvømmere blandt andet ført til spiseforstyrrelser, angst og depressioner.

Sagen var med til at koste Pia Holmen Christensen direktørjobbet i svømmeunionen.