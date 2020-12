Den kinesiske svømmer Sun Yang, også kendt som den mest hadede mand i svømmeverdenen, må igen deltage i konkurrencer.

I 2019 blev han ellers idømt otte års udelukkelse fra konkurrencer, da han havde ødelagt en blodprøve med en hammer.

»Dette er uretfærdigt. Jeg er uskyldig, og jeg vil bestemt anke denne dom,« sagde Sun Yang til Xinhua News Agency, som ejes af den kinesiske stat, efter sin dom.

Men så langt nåede det aldrig, og nu er suspensionen altså blevet ophævet. Det skriver Expressen.

Foto: ED JONES Vis mere Foto: ED JONES

Formanden for CAS (Den Internationale Sportsdomstol, red.), der ellers slukkede håbet for svømmestjernen, har udtrykt sig racistisk om kinesere på Twitter, og det er altså det, som har medført, at suspensionen er blevet ophævet.

På trods af en undersøgelse af dopingovertrædelser havde Sun Yang stadig lov til at konkurrere i større mesterskaber og blev derefter beskrevet som 'sportens mest hadede'.

Det var Sun Yangs advokater, der præsenterede materialet, og panelet vurderes ikke længere at være upartisk i sin dom.

Beslutningen betyder, at Sun Yang kan konkurrere igen.

Den kinesiske stjernesvømmer har blandt andet vundet olympisk guld tre gange og verdensmesterskaberne hele ni gange.