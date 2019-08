Det har været nogle hæsblæsende måneder for den danske OL-guldvinder Pernille Blume.

Men nu har den 25-årige svømmer fået styr på fremtidsplanerne med et år til OL i Tokyo.

Pernille Blume har valgt at skifte klub og vender tilbage til Sigma Swim hvor hun tidligere har været.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at Pernille Blume fra nu af skal trænes af Jonas Lundström.

Nu kommer der fuld fokus på OL 2020. Foto: Justin Casterline

»Det er meget vigtigt for mig at finde et miljø der giver mig den fornødne ro til at have fokus på det vigtigste, nemlig svømningen. Med skiftet til Sigma Swim er jeg sikker på, at jeg får det, da jeg synes rigtig godt om Jonas som person og især efter VM er jeg sikker på vi får et rigtig godt samarbejde,« siger Pernille Blume i pressemeddelelsen.

Jonas Lundström blev i 2019 kåret til Årets Træner i Danmark for sit arbejde med svømmerne i Sigma Swim, der er et samarbejde mellem klubberne i Allerød og Birkerød.

2019 har været et turbulent år for Pernille Blume.

I februar kom den pludselige nyhed om Pernille Blumes hjerteproblemer, der tvang hende til en hjerteoperation.

Senere hen begyndte den famøse svømmesag at rulle med kritik af tidligere landstrænere i Dansk Svømmeunion.

Balladen i Dansk Svømmeunion fik også Pernille Blumes træner, Martin Truijens, til at opsige sit job på Team Danmarks Nationale Træningscenter (NTC) på grund af uenigheder om rammerne for eliteidræt i Danmark.

De 13 svømmere, heriblandt Pernille Blume, der havde deres daglige gang på NTC, udsendte så i juni et statement om, at man havde mistet tilliden til Dansk Svømmeunions ledelse. Og det betød altså også et farvel for Pernille Blume, der i den kommende tid kommer til at træne en del i udlandet.

Hun har nu fuld fokus mod OL i Tokyo, der har åbningsceremoni den 24. juli 2020. Både softball- og fodboldturneringerne ventes dog at starte to dage før.