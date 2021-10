I en tid hvor Jeanette Ottesen befinder sig midt i en shitstorm efter sin beskrivelse af mobningen af Lotte Friis, tager Dansk Svømmeunion nu endnu et skridt for at fjerne sig fra den kultur, der har præget sporten herhjemme de seneste små 20 år.

Mandag meddeler unionen således, at man har ansat Lars Robl som ny sportschef fra 1. december 2021.

Han kommer fra en stilling som sportschef i Dansk Kano og Kajak Forbund, hvor han har været med til at skabe flere store resultater.

»Jeg synes, det er en spændende organisation. Det har været nogle turbulente år for Dansk Svømmeunion. Det har man jo set udefra. Men jeg synes, at det arbejde, der er blevet lavet for at komme videre fra 'Svømmesagen', gør, at unionen står et rigtig godt sted i øjeblikket,« fortæller den nyansatte sportschef til B.T.

Lars Robl er ny sportschef i Dansk Svømmeunion.

»Det er spændende opgave i forhold til at få taget det næste skridt og få kigget frem mod at få skabt nogle resultater. Det handler om at få skabt en god kultur og nogle gode træningsmiljøer omkring atleten – med atleten i centrum. Det glæder jeg mig til at arbejde med,« fortsætter han.

Det var i 'Svømmesagen'. at det blev afsløret, hvordan ydmygende træningsmetoder, offentlige vejninger og enorme ledelsessvigt fandt sted over en lang årrække i dansk elitesvømning. En sag, der er blevet kaldt den største skandale i dansk eliteidræts historie.

Siden har Dansk Svømmeunion forsøgt at rejse sig og komme videre, og her er ansættelsen af Lars Robl endnu et skridt i den retning.

Der venter dog fortsat Lars Robl lidt af en opgave.

Det er nemlig ikke mange måneder siden, at Danmarks mest vindende atlet, Jeanette Ottesen, satte punktum for en stor karriere, da hun deltog i sit femte og sidste OL.

Her havde hun knap nok taget det sidste svømmetag i Tokyo, før hun harcelerede mod Dansk Svømmeunion.

»Der skal nogle nye øjne og ører til, før vi kan ændre vores kultur. Folk skal være lidt mere nytænkende, altså for fanden, vi lever i 2021, det nytter ikke at gøre det som for 20 år siden,« sagde Ottesen i et interview med Discovery.

Igen og igen er det ordet 'kultur', der bliver fremhævet som det punkt, hvor der er brug for forandring, og netop kulturen fik for nylig endnu en tur i mediemøllen, da selvsamme Ottesen i sin nye selvbiografi 'Fri' beskrev, hvordan en usund kultur blandt elitesvømmerne blandt andet førte til mobning af kollegaen Lotte Friis.

Jeanette Ottesen fortæller i sin nye bog, hvordan hun og andre svømmere som aktive mobbede Lotte Friis.

Derfor er kulturen i dansk svømning naturligvis også noget, den nytiltrådte sportschef har øjnene på.

»Jeg synes, at det, vi ser i øjeblikket, er symptomer fra en tid, som var. Og som man det sidste år har arbejdet sig rigtig godt væk fra,« forklarer Lars Robl og fortsætter:

»Unionen har jo allerede lagt an og er på vej et nyt og godt sted hen. Men det er jo aldrig noget, man bare lige bliver færdig med. Vi skal hele tiden være opmærksomme på, at organisationen og kulturen afspejler den kontekst, vi arbejder i, og de mål, vi sætter os,« siger han.

Derfor ser han det også kun som en fordel, at han ikke selv har en baggrund i svømmemiljøet.

»Hvis man kommer fra et bestemt miljø, så tror jeg, at det nogle gange kan være en hæmsko. Jeg har ikke har nogen erfaring fra den her verden, så jeg kommer jo ind med nogle andre øjne, og forhåbentlig kan jeg bidrage til, at unionen tager det næste skridt. Det håber jeg, og det er i hvert fald min klare intention.«

Det var i foråret 2019, at DR bragte dokumentaren 'Svømmestjerner – under overfladen'. I dokumentaren kritiserede nuværende og tidligere svømmere træningsmetoderne på landsholdet fra 2003 til 2012.

Her forklarede elitesvømmerne blandt andet, at de blev vejet foran hinanden. De offentlige vejninger førte ifølge flere elitesvømmere til spiseforstyrrelser, angst og depressioner.

Sagen fik Kammeradvokaten til at indlede en undersøgelse, og i begyndelsen af 2020 konkluderede man, at der var blevet begået betydelige ledelsessvigt i Dansk Svømmeunion og Team Danmark.

Siden er der sket flere udskiftninger blandt de ledende poster i Dansk Svømmeunion.

I første omgang betød balladen, at den daværende direktør, Pia Holmen, måtte stoppe i unionen, der i starten af 2021 i stedet ansatte den tidligere undervisningsminister Merete Riisager. Lige siden har hun forsøgt at tage et opgør med fortiden.

I april blev Pia Johansen valgt som ny bestyrelsesformand, og nu er det så stillingen som sportschef, der er blevet besat af Lars Robl.

Han afløser Lars Green Bach, der i august meddelte, at han skiftede svømningen ud med et job som generalsekretær i Dansk Skytte Union.

61-årige Lars Robl har ud over sin tid i Dansk Kano og Kajak Forbund tidligere været tilknyttet Superliga-klubben FC Midtjylland som sportspsykolog.

Derudover er han tilknyttet esportsorganisationen Astralis som sportspsykolog og performance coach og har også arbejdet sammen med det unge danske tennistalent Holger Rune.