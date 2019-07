Sun Yang er den mindst populære mand i svømning lige nu. Også blandt kollegerne.

Det kom til udtryk tirsdag, da han skulle på podiet efter at være blevet verdensmester i 200 meter fri.

Kineseren var faktisk blevet nummer to i finalen, men den oprindelige vinder, Danas Rapsys fra Litauen, var blevet diskvalificeret for tyvstart, og så var kineseren naturligvis guldvinder.

Dramaet kom så ved medaljeceremonien, hvor bronzevinderen Duncan Scott fra Storbritannien fik kinserens vrede at føle, skriver news.com.au.

Sun Yang råber efter Duncan Scott (th.) Foto: STEFAN WERMUTH

Sun Yang er nemlig lige nu indblandet i en kuriøs sag, hvor der er dumpet seriøse dopingmistanker ned over ham, efter han har smadret beholdere med sit eget blod, der skulle have været testet af en dopingkontrollør.

I samme forbindelse nægtede han at afgive urinprøver i stedet, hvilket har kostet ham en sag, hvor han skal afhøres af den internationale sportsdomstol CAS i september.

Og det er netop den sag, det fik Duncan Scott til at reagere. Han nægtede at give Sun Yang hånden tirsdag, og så blev han rasende.

Sun Yang gik direkte hen mod Duncan Scott og råbte af ham, da kineseren blev kaldt op øverst på podiet. Efterfølgende opsøgte Sun Yang Duncan Scott får en snak efter medaljeceremonien, hvor briten blot ignorerede ham.

Sun Yang får taget billeder med japanske Katsuhiro Matsutomo (tv) og Martin Malyutin (anden fra højre), der vandt bronze i samme til som Duncan Scott. Foto: JEON HEON-KYUN

Duncan Scott gik i baggrunden med sin bronzemedalje. Foto: PATRICK B. KRAEMER

Duncan Scott nægtede også at få taget billeder sammen med de andre medaljetagere, da Sun Yang skulle være på billedet.

En lignende situation opstod også søndag. Sun Yang skulle på podiet og modtage VM-guldet på 400 meter fri, men australske Mack Horton ville ikke dele podiet med kineseren på grund af dopingmistanken.

Det har ledt til en adsvarsel fra det internationale svømmeforbund FINA til Australien om, at de ikke ønsker at se det igen.

VM i Sydkorea er også blevet centrum for en mindre skandale set med danske svømmebriller, hvor flere af svømmerne har mistet tilliden til ledelsen i Dansk Svømmeunion. Det ledte til, at Viktor Bromer udtrykte sin store frustration på direkte tv. Læs mere her.