Den nye formand i Dansk Svømmeunion, Pia Johansen, har bedt unionens tidligere direktør Pia Holmen om at forlade sin post som vicepræsident i Det Europæiske Svømmeforbund (LEN).

Det fortæller Pia Johansen til Ekstra Bladet.

Pia Johansen blev valgt som ny formand i Dansk Svømmeunion lørdag formiddag, og lørdag eftermiddag blev den nye bestyrelse enig om at trække støtten til Pia Holmen.

»Der var enighed om, at der ikke var sammenhæng mellem sidste års afskedigelse af Pia Holmen som en konsekvens af Kammeradvokatens rapport og samtidig mene, at hun skulle repræsentere dansk svømning i udlandet.«

»Det synspunkt bakker alle i bestyrelsen op om,« siger Pia Johansen.

7. februar 2020 konkludere en rapport fra Kammeradvokaten, at der var blevet begået betydelige ledelsessvigt i Dansk Svømmeunion og Team Danmark. Samme dag blev den mangeårige direktør Pia Holmen fyret.

I november 2020 blev Pia Holmen med støtte fra Dansk Svømmeunion valgt til topposten i LEN. Det mødte kritik fra flere sider.

Pia Holmen har over for Ekstra Bladet tilkendegivet, at hun ikke ønsker at tale om sin fortid i dansk svømning.

Den nye formand, Pia Johansen, har sat sig for at rydde op i svømmeunionen.

»Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der de sidste to år har været uro, og jeg kan roligt sige, at der er splittelse i dansk svømning nu.«

»Så der venter en stor opgave med at få samlet og genstartet dansk svømning,« sagde hun lørdag til Ritzau.

I foråret 2019 bragte DR dokumentaren 'Svømmestjerner – under overfladen.' I dokumentaren kritiserede nuværende og tidligere svømmere træningsmetoderne på landsholdet fra 2003 til 2012.

Elitesvømmerne fortalte blandt andet, at de blev vejet foran hinanden. De offentlige vejninger har ifølge flere elitesvømmere blandt andet ført til spiseforstyrrelser, angst og depressioner.

Kammeradvokaten blev sat til at granske Dansk Svømmeunion, og den rapport, der kom ud af det, var altså med til at fælde Pia Holmen.

I sidste uge kom det i en trivselsrapport frem, at der stadig foregår offentlige vejninger for danske konkurrencesvømmere.

