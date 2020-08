Det er slut - de stopper deres store projekt.

For halvandet år siden lancerede Jeanette Ottesen, Lotte Friis og Rikke Møller Pedersen 'Vandakademiet'. Et fælles samarbejde med det formål at videregive de mangeårige erfaringer fra svømmebassinet.

Men det projekt skal ikke længere fortsætte, oplyser de tre.

»Her i corona lockdown har Vandakademiet været lukket. I samme periode har vi, Jeanette, Lotte og Rikke, haft tid til eftertanke og derfor må vi desværre meddele, at vandakademiet stopper,« fortæller de tre danske svømmestjerner.

Årsagen er, at de hver især har meget at se til.

»Vandakademierne stopper, da vi hver især har travle liv og ikke kan finde tid i hverdagen til at give vandakademiet den tid og opmærksomhed som vi synes, at det kræver. Vi har elsket hvert et øjeblik med akademierne og alle jer deltagere og det har været fantastisk at have så mange af jer med på vores akademier. Men for nu bliver vi desværre nødt til at sige tak for denne gang,« oplyser de.

Jeanette Ottesen er den eneste af de tre, der fortsat svømmer på konkurrenceplan.

Den 32-årige stjerne blev i december 2017 mor til datteren Billie-May, og efterfølgende vendte hun tilbage til svømmebassinet med det store mål at komme til OL og slutte karrieren der. Et mål, hun stadig holder fast i, selvom den store begivenhed er udskudt et år.

Rikke Møller Pedersen stoppede karrieren i januar 2019, og hun arbejder i dag som vært hos TV 2 Sport. Også Lotte Friis er stoppet som svømmer. Det gjorde hun tilbage i 2017, og hun har siden arbejdet som blandt andet radiovært.

Derudover skal hun i år giftes med Christoffer Schnack Ringø. Brylluppet skulle oprindeligt have fundet sted i slutningen af juni, men som følge af coronavirus, er det udskudt til den 17. oktober.

Jeanette Ottesen, Lotte Friis og Rikke Møller Pedersen er blandt de bedste kvindelige svømmere i Danmark.

Tilmed har de alle tre vundet OL-medaljer. I 2008 vandt Lotte Friis OL-bronze i 800 meter freestyle, mens Jeanette Ottesen og Rikke Møller Pedersen vandt OL-bronze i 4x100 meter medley i 2016.

Til sammen har de også et hav af EM- og VM-guldmedaljer.