Coronakrisen har ændret de flestes dagligdag, og især for en elitesvømmer som danske Emilie Beckmann har det været en stor omvæltning. I midten af marts ramte hun således en bund sportsligt.

Svømmestjernen med de mange triumfer fortæller i et interview med Jyllands-Posten, hvordan hun gik fra at satse alt på sin svømning og intet andet til lige pludselig ikke at have noget at lave, fordi hun ikke kunne hoppe i bassinet.

»Jeg lå bare i min seng og stirrede op i loftet. Alle svømmehaller var lukket, og dermed var min hverdag uden indhold, fordi jeg for første gang i mit liv havde lagt alle æg i en kurv,« siger Emilie Beckmann, som i 2018 og 2019 blev kåret til årets dameatlet af Dansk Svømmeunion, til Jyllands-Posten.

Det helt store mål var OL i Tokyo 2020, som nu er blevet udskudt, og derfor tog hun fra 1. januar orlov fra studierne på Københavns Universitet.

Emilie Beckmann har vundet en masse medaljer og er en af Danmarks bedste svømmere. Foto: Patrick B. Kraemer

Pludselig var der ikke noget nært at svømme hen imod i overført betydning.

»Gennem ni måneder tæskede jeg min krop, og jeg kunne efterhånden mærke farten. Det så rigtig lovende ud, men pludselig havde jeg ingen motivation til at træne, fordi der var ikke længere noget at træne op til. Der var ikke nogen grund til at stå tidligt op. Jeg svømmer på hold med mine bedste venner, og pludselig blev de og hele vores træningskultur revet væk. Jeg stod til ansvar for mig selv. Der var groft sagt ingen til at svinge pisken,« forklarer hun.

I stedet har hun brugt tid på ting, som hun normalt aldrig kan grundet sin sport - eksempelvis at drikke en flaske vin en aften med en god veninde, se afsnit på afsnit i serier og gå sent i seng.

Alt det, kan Emilie Beckmann glæde sig over, snart er slut, når hun igen kan træne for fuld styrke med genåbningen af Danmark.