Svømmeren Sidse Kehlet blev kaldt 'fede-Sidse' af landstræneren, og hun har ikke talt med offentligheden, siden hun medvirkede i DR-dokumentaren 'Svømmestjerner - Under overfladen' i 2019, hvor hun fortalte om sine oplevelser.

Nu deler hun sine tanker omkring sagen. Det sker, efter kammeradvokaten Tormod Tingstadt fredag præsenterede en rapport om forløbet.

'Jeg er glad på alle tidligere, nuværende og kommende atleters vegne, fordi problemet er blevet taget så alvorligt,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg er stolt af at have medvirket til dette og EVIGT TAKNEMMELIG for den enorme støtte, jeg har modtaget.'

Sidse Kehlet i konkurrance. Foto: Henning Bagger Vis mere Sidse Kehlet i konkurrance. Foto: Henning Bagger

Sidse Kehlet deler sine tanker om at sætte et punktum for sin rolle i sagen. Hun pointerer, at hun ikke medvirkede for at pege fingre ad andre.

I stedet ville hun fortælle om sine oplevelser i svømmemiljøet, hvor hun blandt andet udviklede en livstruende bulimi, så andre måske kan lære noget af det.

Den danske svømmer skriver i Facebook-opslaget, at det var nyt for hende at åbne op i dokumentaren:

'Hvis man havde spurgt mig for bare to år siden, om jeg offentligt ville fortælle om 'bagsiden' af min svømmekarriere, ville jeg have sagt nej.'

Hun tilføjer, at hendes indsats aldrig føltes god nok, og at hun enten var for meget eller for lidt. Svømmeren er dog kommet stærkere ud på den anden side:

'2019 var en kæmpe gamechanger for mig, og jeg har taget en rejse tilbage til nogle af de hårdeste år i mit liv for at komme stærkere ud på den anden side.'

Nu håber hun, at dansk svømning og eliteidræt ligesom hende er kommet stærkere ud på den anden side.

'Svømmestjerner - Under overfladen' viste, hvordan danske svømmere gennem flere år blev udsat for offentlige vejninger samt verbale svinere.