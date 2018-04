Overgangen fra elitesvømmer til almindelig hverdag var ikke nem.

For et år siden sagde den danske elitesvømmer Lotte Friis endegyldigt stop. Det var slut med 35-timers svømning om ugen og forbi med jagten på endnu flere medaljer til VM, EM og OL.

»Træningen hang mig langt ud af halsen. Jeg kunne ikke se mig selv lægge den træningsmængde i svømning, som der skulle til for at nå det niveau, jeg ville være på,« siger Lotte Friis til DR om beslutningen om at stoppe karrieren i sin bedste alder.

Lotte Friis var blot 29 år gammel. Hun savnede dog et liv med mere tid til familie og venner. Et liv, hvor hun selv kunne styre sin tid. Et liv, hvor hun kunne sove længe, hvis hun havde brug for det.

Lotte Friis deltog i 800 meter fri for damer til OL 2016 i Rio de Janeiro. Foto: BERND THISSEN Lotte Friis deltog i 800 meter fri for damer til OL 2016 i Rio de Janeiro. Foto: BERND THISSEN

Den danske elitesvømmer glædede sig til sin nye tilværelse langt væk fra det firkantede bassin. Men overgangen til en roligere og friere tilværelse var voldsommere, end hun havde forestillet sig.

Den økonomiske og praktiske virkelighed slog hende, da det gik op for hende, at hun ingen uddannelse havde. Og så begyndte hamsterhjulet at dreje rundt i hovedet på hende, som hun formulerer det.

»Der kom en mørk periode, fordi jeg prøvede at se fremad og finde ud af, hvem Lotte nu var, og hvad hun skulle. Men jo mere jeg tænkte over det og ikke kunne komme frem til et svar, desto mere overtog panikken, fordi jeg pludselig ikke kunne kontrollere mit liv mere,« siger Lotte Friis og fortsætter:

»Det var livet, der kontrollerede mig, og jeg kunne ikke acceptere manglen på kontrol eller stå imod negativiteten og fortvivlelsen. Panikken væltede ind over mig, og jeg havde ikke styrken mere til at sige, at det nok skulle gå.«

Lotte Friis viser VM-guldmedaljen i Københavns Lufthavn i Kastrup. Foto: Teitur Jonasson Lotte Friis viser VM-guldmedaljen i Københavns Lufthavn i Kastrup. Foto: Teitur Jonasson

Lotte Friis’ identitetskrise var heldigvis kortvarig. Tomrummet blev fyldt ud igen, da hun først blev optaget på drømmeuddannelsen Mediehøjskolen og siden fik jobbet som radiovært på P4 Formiddag.

Lotte Friis' svømmekarriere varede 14 år. Hun vandt blandt andet VM-guld to gange, EM-guld seks gange og en enkelt gang OL-bronze i Beijing i 2008.