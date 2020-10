Den tidligere topsvømmer Lotte Friis er lørdag blevet gift med med sin kæreste Christoffer Schnack Ringø.

Det skriver Billed-Bladet.

Vielsen fandt sted denne lørdag 17. oktober i Espergærde i Egebæksvang Kirke.

»Vi er meget glade,« siger Lotte Friis til mediet.

Det har ellers ikke været uden bekymring, at den store dag nærmede sig. Corona-restriktionerne har været en udfordring for planlægningen.

»Vi har været heldige, at en håndfuld af de gæster, vi havde inviteret, selv har valgt at trække sig, fordi de enten er lidt usikre på situationen eller er i kontakt med mange mennesker på daglig basis og ikke vil udsætte os og resten af vores gæster for den eventuelle smitterisiko. Så vi har ikke selv skullet 'af-invitere' så mange. Men det har stadig været hårdt at skulle fravælge nogle gæster,« har hun tidligere fortalt Se og Hør.

Om en uge er det vores bryllupsdag og vi skal sige til ja til hinanden. En dag ser har været længe ventet

Parret skulle ellers have blevet gift i sommer, men det blev nu rykket til oktober.



Med en lykkelig slutning.

Parret mødte hinanden i metroen nytårsaften, og siden kunne de i 2017 fortælle, at de nu dannede par. 32-årige Lotte Friis arbejder til daglig som radiovært efter svømmekarrierens afslutning, mens hendes otte år yngre mand blandt andet er målmandstræner i AGF.