Den danske svømmer Jeanette Ottesen er klar til VM-finalen i 50 meter butterfly.

Danmark har fået den første finaleplads ved svømme-VM på langbane i Sydkorea.

Den danske svømmer Jeanette Ottesen er klar til finalen i 50 meter butterfly.

Ottesen sluttede som nummer fem i sit semifinale-heat, men hun tilbagelagde distancen i tiden 26,01 sekunder, og det var lige nøjagtig hurtigt nok til at klemme sig med videre som den ottende og sidste i finalen.

»Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er ikke fordi, det var en prangende tid og et godt løb, men jeg er i finalen til VM efter at have fået et barn for halvandet år siden. Jeg havde ikke regnet med, at jeg ville stå her.«

»Jeg har besluttet mig for, at jeg ikke vil tude, men det betyder rigtig meget, og det har været en hård kamp, men jeg elsker det så meget, og det er bare rigtig godt,« siger en rørt Ottesen med tårer i øjnene til TV2 Sport efter semifinalen.

Hun er den hidtil eneste danske svømmer, der har nået en finale ved dette VM.

Tættest på var Tobias Bjerg, da han tirsdag var i omsvømning med en anden svømmer i semifinalen i 50 meter brystsvømning om den sidste finaleplads.

I omsvømningen var han 0,08 sekunder langsommere end Kirill Prigoda fra Rusland.

/ritzau/