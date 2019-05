Så er der nyt i den verserende 'svømmesag', hvor et stort antal elitesvømmere har fortalt, at de under landstrænerne Mark Regan og Paulus Wildeboer i perioden fra 2004 til 2012 var ramt af blandt spiseforstyrrelser, fordi deres trivsel i konkurrencemiljøet ikke var optimal.

Således fortæller Team Danmarks tidligere direktør Michael Andersen, at han overvejer at søge juridisk rådgivning, når den igangværende undersøgelse foreligger.

»Jeg mener, at Pia Holmen (direktør i Dansk Svømmeunion, red.) signalerer, at Team Danmark ikke har overholdt forvaltningsloven. Og den har vi til fulde levet op til,« siger Michael Andersen, der undrer sig over en udtalelse, som Pia Holmen fremkom med tidligere på ugen til B.T.

Af denne fremgik det, at Team Danmark - ifølge Pia Holmen - i hele perioden frem til i dag er blevet orienteret om alle relevante personsager, som man fra Dansk Svømmeunions side har haft kendskab.

»Den information er typisk tilgået Team Danmark i vores fælles arbejdsgruppe, hvor Team Danmark er repræsenteret. I styregruppen, hvor Michael Andersen selv har siddet, har man på et mere overordnet niveau diskuteret og taget stilling til arbejdet med svømmelandsholdet. I de tilfælde, hvor der i Michael Andersens tid blev vendt sager af personlig karakter, blev dette ikke ført til referat, da der netop var tale om sager af personlig karakter,« udtalte Pia Holmen.

Michael Andersen har denne kommentar til Pia Holmens udtalelse.

»Det fremgår af Lov om Eliteidræt, at Team Danmark er en offentlig, selvejende institution. Det indebærer, at Team Danmark er en del af den offentlige forvaltning og dermed omfattet af Offentlighedsloven og Forvaltningsloven. Team Danmark har altså pligt til – altid – at føre skriftligt referat om alle sager – også personsager. Behandling af personsager skal naturligvis ske i anonymiseret form. Jeg kan oplyse at Team Danmark i perioden 1.9.2006 – 17.12.2014 til fulde har levet op til Forvaltningslovens krav vedr. udarbejdelse af referater.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Pia Holmen, der ikke har svaret på B.T.'s henvendelse.