Det kan få store konsekvenser for eksempelvis Jeanette Ottesen, at Dansk Svømmeunion på grund af coronavirus-pandemien har set sig nødsaget til at aflyse Danish Open, der efter planen skulle have været afviklet om 14 dage.

Svømmeveteranen havde planlagt de seneste måneders træning, så hun formmæssigt kunne toppe ved Danish Open. Men aflysningen af stævnet betyder, at hun formentlig først kan få chancen for at erobre en OL-billet i slutningen af maj ved de traditionsrige Mare Nostrum-stævner i Sydeuropa. Hvis ellers disse bliver afviklet.

»Situationen, hun og flere andre topsvømmere er havnet i, er bestemt ikke den sjoveste,« siger Dansk Svømmeunions sportschef, Lars Green Bach, til B.T. og tilføjer:

»Vi må erkende, at vore svømmeres muligheder for at få OL-adgangsbilletten i hus bliver sværere, efter Danish Open er blevet aflyst. Det har naturligvis sat mange tanker i gang. Vi må blot understrege, at vi er i tæt kontakt med Fina, Danmarks Olympiske Komité og Team Danmark, for at danske svømmere vil få mulighed for at kvalificere sig.«

Jeanette Ottesen jubler efter en sejr i svømmebassinet. Foto: ALBERT GEA Vis mere Jeanette Ottesen jubler efter en sejr i svømmebassinet. Foto: ALBERT GEA

Indtil videre har disse seks danske svømmere været under OL-krav-tiden: Pernille Blume, Mie Ø. Nielsen, Signe Bro, Tobias Bjerg, Anton Ørskov Ipsen og Alexander Aslak Nørgaard.

»Hvis Danish Open var blevet afviklet, havde vi et begrundet håb om, at fire-seks svømmere mere ville svømme under OL-kravene. Nu er det umuligt at svare på, hvor mange svømmere vi får med på turen til Tokyo,« siger Lars Green Bach.

Han havde torsdag eftermiddag et møde med svømmerne, der har deres daglige gang på det nationale træningscenter, NTC.

Her fik svømmerne at vide, at hallerne i Herlev og Taastrup er lukket de næste 14 dage, hvilket betyder, at vandtræningen er aflyst, og at de respektive atleter må selvtræne.

Pernille Blume, billedet, vandt guld i 50 meter fri ved OL 2016 i Rio de Janeiro. Foto: Patrick B. Kraemer Vis mere Pernille Blume, billedet, vandt guld i 50 meter fri ved OL 2016 i Rio de Janeiro. Foto: Patrick B. Kraemer

»Det er for os alle en ny og vanskelig situation, vi befinder os i. Det er dog vigtigt at huske på, at det her grundlæggende handler om at redde menneskeliv, ved at vi passer på os selv og hinanden. Set med de briller er der ingen vaklen i Dansk Svømmeunion. Vi lytter til myndighederne, og vi lukker ned for planlagte aktiviteter de kommende to uger,« siger Morten Hinnerup, konstitueret direktør i Dansk Svømmeunion.

Hvad angår sommer-OL, tror Lars Green Bach, at der stadig er en mulighed for, at dette stævne bliver gennemført.

»For et par uger siden var jeg sammen med en større dansk delegation i Tokyo for at besigtige forholdene. Jeg må sige, at japanerne virkede velforberedte, både hvad angår foranstaltninger mod coronavirus-smittefaren og etablering af velfungerende konkurrencefaciliteter. Når det er sagt, erkender jeg, at der er en ukendt problemstilling i tacklingen af modtagelsen af op mod 10.000 atleter fra hele verden,« siger Lars Green Bach.

B.T. ville gerne have haft Jeanette Ottesens kommentar til sagen, men det har ikke været muligt.