Den danske svømmedarling Pernille Blume sender en stor kærlighedserklæring til sin kæreste.

Forholdet til den franske svømmekollega Florent Manaudou blomstrer fortsat hos Pernille Blume.

De to stod første gang frem som kærester i februar i år på den årlige Valentinsdag, og følelserne er i den grad intakt.

På sin Instagramprofil sender 25-årige Pernille Blume en dybtfølt kærlighederklæring til den 29-årige Florent Manaudou.

Vis dette opslag på Instagram Sometimes in life we meet people who moves us deeply, not just on a basic human level, but on a deep inner heart level. I met you 7 years ago and my heart already knew that it wanted you. Now many years later you are not only in my heart but in my soul I love you and I couldn't be more happy to be stuck with you, not only during this tough time of the covid-19 virus, but hopefully for many days, weeks, months, years Et opslag delt af Pernille Blume (@pernilleblume) den 19. Mar, 2020 kl. 4.58 PDT

»Nogle gange her i livet møder vi personer, der rører os dybt. Ikke på et almindelig menneskeligt niveau, men på et dybt inderligt niveau. Jeg mødte dig for syv år siden, og mit hjerte vidste allerede her, at jeg ville have dig. Nu mange år senere er du ikke kun i mit hjerte, men også i min sjæl,« skriver Pernille Blume og fortsætter:

»Jeg elsker dig, og jeg kunne ikke være mere glad for at være fanget med dig, ikke kun under denne hårde tid med covid-19, men forhåbentlig i mange dage, uger, måneder og år.«

Som billedet afslører befinder de to svømmere sig sammen i byen Marseille i Frankrig, hvor de også må holde sig indendøre på grund af smittefaren med Corona-virusset.

Tidligere dannede Pernille Blume par med den danske rorer Rene Holten Poulsen, men det sluttede definitivt i 2018.