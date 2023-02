Lyt til artiklen

Der blev truffet en stor beslutning, før den største triumf kom i hus.

Hun havde altid drømt om at komme til OL, og allerede i 2012 kom hun med som 18-årig.

Drømmen var gået i opfyldelse, men hvad så?

Hun trænede på livet løs op til OL i Rio, men otte måneder før hendes guldmeddalje kom i hus ramte hun et sort hul, hvor stressen havde taget over.

OL-guld i Rio 2016.

»Så føler man sig virkelig som en fiasko, der har trænet i tre år og har brugt alt sin tid og energi på det for at kunne nå et OL, for så otte måneder inden at sige: ’Nu kan jeg ikke mere. Jeg har ikke mere at give, og jeg er totalt ulykkelig og deprimeret,’« siger hun i Heartsbeats-podcasten 'Fiasko' med iværksætter og tidligere minister Tommy Ahlers.

Hun lå bare på sofaen. Og så sagde hun faktisk stop for svømmekarrieren.

Det gik op for hende, at hun levede et liv, som andre havde sat forventninger til og rammerne for - og det 'drev hende til vanvid,' som hun selv formulerer det.

Det måtte der gøres op med.

Hun genoptog karrieren med sit eget setup, droppede det klassiske resultatfokus og fik den ultimative belønning: OL-guldet.

Nu er Blume 28 år og stoppede sidste år den aktive karriere.