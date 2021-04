Svømmeren Pernille Blume kan kalde sig millionær.

Det skriver Se og Hør, der har kigget nærmere på Blumes anpartsselskab P. Blume Communications & Consult ApS.

Den danske OL-guldvinder havde ved udgangen af 2020 1,2 millioner i selskabet, og siden har hun hævet 825.000 kroner i udbytte, skriver mediet.

I øjeblikket arbejder Blume hårdt på at kunne skabe et godt resultat ved OL i Tokyo senere på året, men det er ikke kun svømning, hun arbejder med.

Pernille Blume vandt OL-guld i Rio i 2016. Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Pernille Blume vandt OL-guld i Rio i 2016. Foto: ODD ANDERSEN

I efteråret 2020 lancerede hun sin egen undertøjskollektion.

Dog har 2021 indtil videre ikke været en nem størrelse for Blume.

Først brækkede hun sin hånd, og siden har hun været plaget af coronavirus, som hun dog er kommet sig over.

For nylig tilsluttede hun sig strømmen af kendte atleter, der har delt nogle af de ubehagelige beskeder, de har modtaget på sociale medier.

Blume modtog under EM i 2018 ubehagelige beskeder, afslørede hun over for DR Sporten.

Det skete, efter hun svømmede en finale med en anden taktik end normalt.

»Den nat, hvor jeg svømmede min 100 meter fri-semifinale, lå jeg med angst hele natten. Jeg var så overrumplet af alle de modbydelige kommentarer,« lød det fra Pernille Blume.

Den danske svømmer danner privat par med den franske svømmer Florent Manaudou, som hun bor sammen med i franske Marseille.