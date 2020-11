- Jeg er i dag blevet bekendt med, mit navn flere gange er blevet nævnt i en mail til danske svømmeklubber. Jeg vil gerne understrege, at jeg på intet tidspunkt er blevet kontaktet af Dansk Svømmeunion vedrørende denne mail, og det er er på ingen måde rart eller vækker tillid, når der bliver draget konklusioner om mine henvisninger uden at blive spurgt.

Sådan indledte Pernille Blume lørdag et opslag på Instagram, hvor hun langede ud efter Dansk Svømmeunion.

Årsagen er, at unionen i en mail til landets svømmeklubber har refereret til Blumes kritik af unionens opbakning til Pia Holmen Christensen.

Sagen handler om, at Holmen er blevet udpeget som vicepræsident i Det Europæiske Svømmeforbund (LEN).

I februar konkluderede en rapport fra Kammeradvokaten ellers, at forholdene for de danske elitesvømmere var under al kritik i en periode på ti år, og det kostede Holmen jobbet som direktør for Dansk Svømmeunion.

Alligevel har svømmeunionen bakket op om Holmen som vicepræsident for LEN. Et valg, som Blume og flere andre elitesvømmere har kritiseret.

I et interview med TV2 Sport påpegede Blume blandt andet, at det ikke var mere end et år siden, at "der stadigvæk var folk, der havde problemer med nogle af de her ting, og hvor der stadigvæk ikke blev gjort noget ved det".

Dansk Svømmeunion har taget kontakt til klubberne for at forholde sig til kritikken og har i den forbindelse nævnt Blume. TV2 har fået indsigt i mailen fra unionens formand, Lars Jørgensen, som blandt andet lyder:

- Jeg går ud fra, at Pernille henviser til en sag fra 2019, som vi i Dansk Svømmeunion valgte ikke at kommentere i medierne, da vi betragtede den som en personalesag.

- Lige præcis den sag handlede om at holde fast i danske værdier og normer og om at beskytte unge svømmere. Ledelsens håndtering af den sag bekræfter mig i, at vi er et helt andet sted i dag, står der ifølge TV2 i mailen.

OL-guldvinderen fra 2016 mener, at hun burde være blevet spurgt.

- Jeg er glad og lettet over at se, klubberne viser deres støtte, og jeg håber, flere melder sig på banen. For jeg sidder tilbage med samme spørgsmål, som hele tiden har været rejst. Hvorfor har Dansk Svømmeunion indstillet Pia Holmen til LEN, til trods for at de selv afsluttede samarbejdet med hende? skriver hun videre på Instagram.

Konstitueret direktør i Dansk Svømmeunion Morten Hinnerup forklarer til TV2, at det er kutyme at informere klubberne, "hvis der sker noget relevant".

- Jeg tror, alle kan forstå, at den nuværende covid-19-situation skaber lidt usædvanlige forhold og vi ses ikke lige så meget med alle svømmerne, som vi under normale omstændigheder ville gøre. Vi tager selvfølgelig en snak med Pernille ved førstkommende lejlighed her kan Pernille så uddybe sin kritik, og vi kan tilsvarende forklare vores valg, siger han til TV2.

Pernille Blume var lørdag aften med til at sætte uofficiel verdensrekord i holdkap på 4 x 100 meter for anden uge i træk ved dette års ISL-finale (International Swimming League) i Budapest.

/ritzau/