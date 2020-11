Pernille Blume har fundet de kærlige ord frem i et nyt Instagram-opslag, hvor hun hylder kæresten, Florent Manaudou, i anledning af hans fødselsdag.

Parret fandt sammen i marts, så det er altså første gang, at Blume kan være med til at fejre kæresten.

'Tillykke med fødselsdagen, min elskede. Jeg ønsker dig et smukt og magisk år, som er fyldt med velsignelse og dejlige stunder,' lyder ordene i Instagram-opslaget og fortsætter således:

'Tak for alle vores grin (som giver mig mavemuskler), og for den glæde, du bringer mig, som ingen andre kan. Jeg elsker dig.'

Vis dette opslag på Instagram Happy Birthday my love I wish you a beautiful and magical year, which is full of blessings and lovely moments. Thank you for all the crazy laughs (which is giving me abs), and for the happiness you bring me like no one else I love you Et opslag delt af Pernille Blume (@pernilleblume) den 12. Nov, 2020 kl. 2.02 PST

Noget, der også har fået kæresten til at reagere med et løfte til den danske stjerne.

'Tak min egen for at være ved min side. Der venter mere. Jeg elsker dig,' skriver Florent Manaudou som svar.

Blume har tidligere fortalt, at hun allerede blev forelsket i den olympiske svømmer for syv år siden. Det var helt tilbage i 2012 under De Olympiske Lege i London, at Pernille Blume første gang mødte Florent Manaudou, og siden har den danske svømmer altså haft et godt øje til svømmekollegaen:

»Hver gang jeg skulle til internationale stævner, tænkte jeg, at det bliver så lækkert at skulle se ham igen, fordi han bare er hamrende lækker at se på. Han er bare wow,« fortalte Pernille Blume i podcasten 'Rejsen' og fortsatte:

»Så finder jeg pludselig ud af, at han bare er herre genert, og at han åbenbart har haft det på præcis samme måde som mig. Det er jo så vildt at tænke på, fordi jeg tænkte bare, at det her var noget, der foregik i mit hoved.«

Pernille Blume har tidligere dannet par med den danske roer Rene Holten Poulsen. Forholdet blev første gang bekræftet i sommeren 2016, men sluttede definitivt i 2018.