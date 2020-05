Den tidligere svømmer Lotte Friis ser realistisk på det, der skal være hendes livs dag - når hun og hendes forlovede Christoffer Schnack Ringø skal giftes.

Brylluppet skal egentlig stå 27. juni, hvilket må siges at være lige om lidt, men med tanke på, at Danmark endnu er delvist lukket ned grundet coronapandemien, har hun indset, at det bliver mere end svært at nå det til den planlagte dato.

»Livet som kommende brudepar er stressende. Endnu mere i denne tid, hvor man ikke ved, hvilket ben man skal stå på,« skriver hun på Instagram.

»Vores sommerbryllup virker urealistisk, som fase tre ser ud. Lige nu afventer vi vores lokales plan for den kommende tid. Uvidenhed er ikke en god ting,« slutter den nuværende radiovært på P4 sin besked.

Lotte Friis og hendes forlovede Christoffer Schnack Ringø. Foto: Henning Bagger Vis mere Lotte Friis og hendes forlovede Christoffer Schnack Ringø. Foto: Henning Bagger

Overvejelserne er ikke nye.

I slutningen af marts var hun begyndt at spekulere over, hvad coronapandemien kunne få af betydning for deres bryllup i et interview med Se og Hør

Dengang var hun dog ikke lige så bekymret for en aflysning som her halvanden måned før, hvor gæsterne skulle sidde klar i Egebæksvang Kirke i Espergærde.

»Jeg ved ikke, om det er i fare endnu, men selvfølgelig er man lidt nervøs. Lige nu sidder vi bare og venter på at se, hvad myndighederne fortæller os, at der skal ske. Det er jo først i juni, heldigvis, så vi håber jo på, at der ligesom kommer lidt ro på tingene,« lød det dengang fra en mere optimistisk Lotte Friis.