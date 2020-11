Aktivkomitéen i DIF og Team Danmark undrer sig over, at Dansk Svømmeunion har støttet Pia Holmen til toppost.

Den tidligere direktør for Dansk Svømmeunion Pia Holmen blev for nylig valgt til vicepræsident i Det Europæiske Svømmeforbund (LEN).

Det skete med opbakning fra svømmeunionen, hvilket de seneste dage har medført en del kritik fra tidligere og nuværende svømmere og danske klubledere.

Kritikken skyldes, at Pia Holmen i en årrække var øverste leder i svømmeunionen, mens der skete en del svigt.

De mange svigt blev afdækket i en rapport fra Kammeradvokaten i begyndelsen af 2020, hvilket førte til, at direktøren stoppede.

Nu stiller Aktivkomitéen under Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark sig med i koret af kritikere.

- Aktivkomitéen undrer sig over, at Dansk Svømmeunion har valgt at indstille og støtte deres tidligere direktør Pia Holmen som vicepræsident i det Europæiske Svømmeforbund, efter netop Pia Holmen blev fyret tidligere i år på baggrund af "svømmesagen", skriver Aktivkomiteen i en pressemeddelelse.

- "Svømmesagen" har haft store menneskelige konsekvenser for mange svømmere og viser tydelige tegn på ledelsessvigt.

- Dengang forsvarede Pia Holmen sig med, at hun ikke var bekendt med problemets omfang. Nu har man valgt at give Pia Holmen en af de mest magtfulde stillinger. Hvordan kan man have tillid til en person, der ikke vidste, hvad der foregik i sin egen baghave? spørger komitéen.

- Aktivkomitéen er af den overbevisning, at Dansk Svømmeunion vil det bedste for deres svømmere og dansk idræt generelt, men dette valg forbedrer ikke processen i at skabe mere tillid imellem forbund og atleter.

- Det er nødvendigt at få genskabt den tillid, der er så afgørende i stræben på at skabe det perfekte idrætsmiljø, hvor velvære og sportslige resultater går hånd i hånd, lyder det videre.

Pressemeddelelsen er underskrevet af formand Henrik Them, der er tidligere langdistanceløber.

Den konstituerede direktør i Dansk Svømmeunion Morten Hinnerup fortalte i sidste uge til Ekstra Bladet, at han glæder sig over topposten til Pia Holmen i LEN.

- Det er altid glædeligt, når en dansker bliver valgt til en post, der kan påvirke idrætten - og i dette tilfælde svømningen - i hele Europa, lød det fra Hinnerup.

Hos Danmarks Idrætsforbund sagde formand Niels Nygaard, at han ikke så det store problem i, at Holmen er kommet videre.

- Det, som Pia Holmen har gjort forsømmelser med, ligger 10-15 år tilbage. Vi skal alle sammen have mulighed for at komme videre i tilværelsen, sagde Nygaard til TV2 Sport.

Pia Holmen var direktør i Dansk Svømmeunion fra 2001 til 2020.

En DR-dokumentar fra 2019 afslørede, at der i en årrække foregik offentlige vejninger af svømmerne, hvor flere også led af spiseforstyrrelser.

Holmens virke som vicepræsident i LEN er på frivillig basis. Italieneren Paolo Barelli blev i forrige uge genvalgt som præsident i LEN. Han har i alt fem vicepræsidenter under sig.

/ritzau/