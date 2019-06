Så er der opsigtsvækkende nyt i den verserende 'svømmesag'.

I pinsen valgte OL-guldvinderen Pernille Blumes hollandske træner, Martin Truijens, at opsige sit job på Team Danmarks Nationale Træningscenter (NTC), hvorefter den anden centertræner Mads Bjørn Hansen i solidaritet også besluttede at kvitte jobbet.

Årsagen blev i en pressemeddelelse fra Dansk Svømmeunion kortfattet forklaret således: »Vi har ikke det samme syn på rammerne for eliteidræt i Danmark.«

Til B.T. fortæller Team Danmarks direktør Lone Hansen nu mere detaljeret om opsigelsen, der torsdag resulterede i at svømmernes talsmand, Daniel Skaaning, udsendte et statement, hvori det hedder at »svømmerne på NTC har mistet tilliden til, at den nuværende ledelse i Dansk Svømmeunion, med Pia Holmen i spidsen, kan få dansk svømning på rette kurs.«

Team Danmarks direktør Lone Hansen. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Svømmesagen - kort fortalt Dansk Svømmeunion indleder i 2002 et fornyet samarbejde med Team Danmark. Satsningen giver øget økonomisk støtte, der betyder at der skal leveres flere internationale topresultater.

I marts 2003 tiltræder australieren Mark Regan som landstræner på det nationale træningscenter (NTC) i Farum. Han ændrer træningskulturen ved blandt andet at indføre offentlige vejninger og tale nedværdigende til svømmerne.

Team Danmarks daværende diætist Anna Ottsen får kendskab til de offentlige vejninger, som hun råder unionen til at stoppe, da de kan være årsag til at svømmerne sulter sig.

Rådet følges og sammen med Team Danmark vedtages et sæt nye retningslinier, hvori det hedder, at vejningerne er frivillige og skal foregå i aflukket lokale.

Alligevel fortsætter vejningerne hvorefter blandt andre OL-medaljevinderen Jeanette Ottesen oplever spiseforstyrrelse og depression.

I 2008 stopper Mark Regan som landstræner, men hans metoder fortsætter under efterfølgeren Paulus Wildeboer, der stopper i 2013.

I april 2019 tager DR Sporten i tv-dokumentaren “Svømmestjerne - under overfladen” problematikken op til diskussion.

Efterfølgende stilles der blandt andet spørgsmålstegn om habilitet ved Dansk Svømmeunions direktør Pia Holmen, der også er bestyrelsesmedlem i Team Danmark.

Senest har NTC-trænerne Martin Truijens og Mads Bjørn Hansen valgt at opsige sine jobs, hvorefter landsholdssvømmerne i en offentlig udtalelse har stillet et mistillidsvotum til ledelsen i Dansk Svømmeunion.

»Martin Truijens blev i sidste uge bedt om at tilslutte sig, at der fremadrettet på NTC skal arbejdes med trivsel, men det ville han ikke,« siger Lone Hansen og tilføjer:

»Vi har på alle måder forsøgt at få denne stolte træner til at være lydhør overfor at arbejde med trivsel og rammen indenfor danske værdier. Han vælger at sige op med en kommentar om, at 'jeg ikke kan leve med, at min måde skal være indenfor en given retningslinie'.«

Har der da i løbet af foråret været mistrivsel blandt NTC-svømmerne?

»Det man skal forstå er, at vi arbejder ovenpå den tv-dokumentar »Svømmestjerner - under overfladen«, som DR sendte i april. Her blev det fremført, at dansk svømnings tidligere udenlandske trænere ikke har ønsket at vedkende sig de rammer, der arbejdes under i Danmark. Det gør jo, at der er skærpet fokus på de trænere, der arbejder i nutiden. Vi er i en ramme omkring, hvordan vi i Danmark på en ansvarlig måde gerne vil arbejde med atleter.«

Hvor store har problemerne været omkring Martin?

»Det er ikke noget, jeg synes skal drøftes i medierne. Når han vælger at sige op på baggrund af, at han vil have ret til at agere uden at skulle tilslutte sig et værdisæt, er det klart, at han skal fritstilles.«

OL-medaljevinderen Jeanette Ottesen, billedet, var i foråret med til at begynde den igangværende krise i dansk svømmesport, da hun deltog i tv-dokumentaren »Svømmestjerner - under overfladen«. Foto: Claus Fisker

Er det korrekt forstået, at der har været svømmere, som til Dansk Svømmeunion og Team Danmark har fortalt, at de ikke trivedes optimalt på NTC?

»Det er et emne, der er blevet italesat siden DR-dokumentaren, og når det forholder sig sådan, kommer der fortællinger i den retning på et landshold. Det er dem der reageres på. Kort sagt: Der har været nogle ting, der godt kunne forbedres omkring trivslen blandt atleterne på det Nationale Træningscenter.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den nu forhenværende NTC-træner Martin Truijens, der ikke er vendt tilbage med svar. Til gengæld har det været muligt at få hans trænerkollega Mads Bjørn Hansen i tale, men han har ikke ønsket at udtale sig.

Tidligst i slutningen af oktober afsluttes 'svømmesagen', når et specielt nedsat kommisorium offentliggør undersøgelserne af svømmeunionens tidligere og nuværende træningsmiljøer.

Hvem der kommer til at deltage i dette arbejde, der er bestilt af Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund i samråd med Kulturministeret, bliver afgjort i begyndelsen af juli, når den netop igangsatte tilbudsrunde er afsluttet.