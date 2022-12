Lyt til artiklen

Da det unge australske svømmestortalent Isaac Cooper var hurtigst i 50 meter rygsvømning ved VM i kortbane, troede han, at guldet var sikret.

Men sådan skulle det ikke gå.

Han fik nemlig frarøvet sin medalje på ganske besynderlig vis, skriver news.com.

Kort efter, løbet var sat i gang, lød en høj lyd, som mindede om en alarm. En lyd, som typisk signalerer, at svømmerne skal stoppe grundet en fejl i løbets start.

Der blev hurtigt spekuleret i, at der var tale om en såkaldt 'false start', og derfor stoppede flere af svømmerne også op.

Du kan se situationen nederst i artiklen.

Anderledes så det ud for Isaac Cooper, der svømmede videre og kom først i mål. Det 18-årige svømmetalent slog endda sin egen juniorverdensrekord i en tid på 22,49 sekunder.

Men glæden blev hurtigt vendt til skuffelse.

Cooper (th.) endte på andenpladsen efter Ryan Murphy. Foto: JOEL CARRETT Vis mere Cooper (th.) endte på andenpladsen efter Ryan Murphy. Foto: JOEL CARRETT

For blot en time efter det første løb skulle svømmerne i vandet igen. En teknisk fejl i startsystemet havde nemlig forårsaget den lyd, der fik nogle af svømmerne til at stoppe op.

Og anden omgang i vandet blev ikke en lige så stor succes for Isaac Cooper, der blev nummer to – blot 0,09 sekunder efter amerikanske Ryan Murphy.

'Sikke en skandale!,' sagde de i tv-udsendelsen. 'Det er helt væk,' lød det videre.

Murphy var i første omgang endt som to'er efter Cooper og indrømmede efterfølgende, at guldmedaljen burde hænge rundt om halsen på konkurrenten.

»Det, jeg vil fortælle ham, er, at han kun er 18 år. Han har en lys karriere foran sig. Han er et stort talent, og han kommer til at få mange muligheder. Det er klart, at det er skuffende, at det ender, som det gør, men jeg tror på, at han vil få mange titler i fremtiden,« lød det fra Ryan Murphy.