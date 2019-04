Tobias Bjerg satte dansk rekord i 50 meter brystsvømning på sidstedagen af Danish Open.

Den danske delegation til sommerens VM i svømning er oppe på 12 svømmere efter Danish Open, der sluttede tirsdag.

Otte kvinder og fire mænd er der på det foreløbige hold, som sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion har udtaget til verdensmesterskabet, der finder sted i Gwangju i Sydkorea i slutningen af juli.

Landstræner Stefan Hansen kan se tilbage på et Danish Open, der alt i alt har været en blandet oplevelse.

- Det har været et stævne med både ned- og opture, hvor sidstnævnte især skal ses i forhold til de flotte danske rekorder på herresiden, siger landstræneren i en pressemeddelelse.

- Vi har på alle fem stævnedage set en masse talentfulde svømmere i bassinet, og nu gælder det så, at vi skal sammen finde vejen til at få forløst svømmernes talent, så de kan rykke på et internationalt topniveau.

- Jeg synes, at vi på baggrund af Danish Open har fået udtaget et foreløbigt stærkt VM-hold, hvor der fortsat er plads til, at endnu et par stykker kan kvalificere sig ved weekendens kvalifikationsstævne i Stockholm, siger Stefan Hansen.

Tirsdag formiddag satte 20-årige Tobias Bjerg dansk rekord i 50 meter brystsvømning, og senere på dagen forbedrede han tiden, så rekorden nu lyder på 27,28 sekunder.

I stævnets sidste løb vandt OL-bronzevinderen Mie Ø. Nielsen kvindernes 100 meter rygcrawl i en tid, der ikke var under VM-kravet. Hun er dog udtaget til VM som del af medleyholdkappen.

Følgende 12 svømmere udgør Danmarks foreløbige VM-hold:

Alexander Aslak Nørgaard, Anton Ørskov Ipsen, Emilie Beckmann, Emily Gantriis, Jeanette Ottesen, Julie Kepp Jensen, Mathilde Schrøder, Mie Ø. Nielsen, Pernille Blume, Signe Bro, Tobias Bjerg og Viktor Bromer.

/ritzau/