'Jeg elsker dig, AZ'.

Sådan lyder det i et opslag fra Alexander Zornigers kone, Kristina Ahnert, efter fyringen af tyskeren. Efter to et halvt år i spidsen for Brøndby IF er det slut.

Og det har fået Kristina Ahnert til at skrive en hyldest til både danskerne og Brøndby. Det har hun gjort i et opslag på Facebook.

'Tak for alle jeres hilsner. I er fantastiske. Vi har det godt, og vi vil aldrig glemme denne utrolige tid i Danmark,' skriver hun.

Alexander Zorniger er færdig som Brøndby-træner. Foto: Nils Meilvang Vis mere Alexander Zorniger er færdig som Brøndby-træner. Foto: Nils Meilvang

Det var i sommeren 2016, at Alexander Zorniger overtog tøjlerne på Vestegnen, og det er blevet til to sølvmedaljer og en sejr i pokalturneringen for tyskeren, der dog måtte se mesterskabet glippe for ni måneder siden.

I denne sæson har det været meget svingende præstationer for Brøndby, der i forårets to første kampe blot har hentet ét point, og spillet har ikke været imponerende.

Det er også de sportslige resultater, som er årsagen til fyringen, forklarede klubbens sportsdirektør, Ebbe Sand, på et pressemøde mandag, og dermed skal Alexander Zorniger og hustruen på jagt efter nye eventyr.

'Tak til alle de vanvittige Brøndby-fans og tak til alle jer danskere, det var tre uforglemmelige år. Jeg glæder mig til, hvad der kommer, det skal nok blive underholdende,' skriver Kristina Ahnert, der slutter opslaget af med at skrive til sin mand, at hun elsker ham.

Hun har samtidig delt et sjovt billede med en reference til storfilmen Gladiator og et af de ikoniske citater fra filmen.

Hvem der skal tage over for Alexander Zorniger, vides endnu ikke.

Klubben meddelte mandag, at der senest onsdag kommer svar på, hvem der overtager tøjlerne - i hvert fald midlertidigt, lød det fra Ebbe Sand. Samtidig gav sportsdirektøren også Alexander Zorniger nogle rosende ord med på vejen ovenpå fyringen.

»Jeg vil også vove den påstand, at Alexander har været med til at udvikle den danske Superliga de sidste par år, så vi er mange, der er kede af, at vi i dag siger farvel til ham,« har han sagt til Brøndbys hjemmeside mandag.