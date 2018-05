Brøndbys cheftræner, Alexander Zorniger, tror ikke på, at FC Midtjylland ikke har noget miste i aften, når de to klubber tørner sammen i sæsonens absolutte guldbrag.

»FC Midtjylland taler om, at de ikke har noget at miste (i aften, red.), men jeg er sikker på, de ved, at de har meget at miste, hvis de taber point i aften,« siger Alexander Zorniger til Brøndbys hjemmeside og forsætter:

»Vi er tre point foran dem og uanset resultatet i morgen aften, så vil vi stadig ligge nummer et, men vi ved også, at med en sejr kan vi tage et meget stort skridt mod endnu en titel i denne sæson.«

FC Midtjyllands Erik Sviatchenko ses i en duel mod Brøndbys Kamil Wilczek. Brøndby endte med at vinde kampen 3-2 efter at have været nede med 0-2. Foto: Henning Bagger FC Midtjyllands Erik Sviatchenko ses i en duel mod Brøndbys Kamil Wilczek. Brøndby endte med at vinde kampen 3-2 efter at have været nede med 0-2. Foto: Henning Bagger

Brøndby kan med en sejr i aften komme seks point foran og være rigtig godt på vej mod guldet med en bedre målscore. Modsat vil en sejr til FC Midtjylland sende ulvene a point med Brøndby med to kampe og seks point tilbage at spille om.

Aftenens guldbrag kommer oveni Brøndbys pokaltriumf i sidste uge, hvor drengene fra Vestegnen slog Silkeborg med 3-1 og vandt DBU-pokalen for første gang i 10 år.

»Torsdagens pokalfinalesejr har ikke blot givet vores fans en masse energi, som jeg er sikker på, man vil kunne mærke på Brøndby Stadion i aften, men det har også givet spillerne energi. FC Midtjylland er nummer to i ligaen, så det er endnu en svær kamp, og vi skal finde den rette balance, så vi bruger al den positive energi rigtigt,« siger Alexander Zorniger.

Alexander Zorniger mener desuden, at Brøndby går ind til guldbraget mod FC Midtjylland med en mental fordel. Det skal ses i lyset af, at Brøndby i denne sæson har slået FC Midtjylland alle fire gange, de har mødt hinanden i enten Alka Superligaen eller pokalturneringen.

Det er i aften kl. 19.00, at Brøndby og FC Midtjylland mødes for fuldt hus på Brøndby Stadion. Du kan følge kampen live på BT.dk