Det gik ikke stille for sig mellem træner og profil.

Efter 2-3-nederlaget til Vendsyssel opstod der en diskussion midt på banen mellem Brøndby-træner Alexander Zorniger og forsvarsspilleren Anthony Jung.

De to herrer talte med tydelig alvor lige ind i hovederne på hinanden, hvorefter Anthony Jung trak sig væk.

Dog gik der ikke mere end et par sekunder, før diskussionen fortsatte yderligere mellem de to. Situationen kunne følges på tv i kølvandet på søndagens Superligakamp mellem holdene

Superliga - Brøndby IF vs. Vendsyssel FF på Brøndby Stadion, søndag den 16. december 2018. Foto: Anders Kjærbye/ Ritzau Scanpix

Efter kampen satte Alexander Zorniger ord på hændelsen i et interview til TV3 Sport.

»Jeg har kendt ham gennem fem år, og vi kender begge måden, vi kan tale til hinanden på. Men han klarede simpelthen ikke sine opgaver. Han tabte for mange afgørende dueller, hvilket han også har gjort i nogle andre kampe,« forklarede Alexander Zorniger.

TV3 Sports reporter Joachim Boldsen spurgte dernæst, om det ikke ville være mere klogt at tage sådan en diskussion i omklædningsrummet frem for midt på banen.

»Det ville være bedre, hvis man ikke lavede de fejl på banen,« lød svaret kort og prompte fra Alexander Zorniger.

Alexander Zorniger, cheftræner Brøndby IF, under kampen i Superligaen imellem Brøndby IF og Vendsyssel FF på Brøndby Stadion, søndag den 16. december 2018. Foto: Anders Kjærbye

Brøndby tabte overraskende hjemme til Vendsyssel med cifrene 2-3.

Brøndby var ellers foran både 1-0 og 2-1, men Vendsyssel kom tilbage og scorede sejrsmålet i tillægstiden på straffespark.

Mandag aften bliver Superligaens efterår rundet af med et opgør mellem AGF og Hobro. Følg kampen live her hos B.T.

Brøndby vil, uanset resultatet af denne kamp, gå på julepause med en tredjeplads.