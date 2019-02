Alexander Zorniger er ikke så glad for de sociale medier. Men alligevel har han her valgt at sende en speciel hilsen.

»Hej fans.«

Sådan indleder den nu tidligere Brøndby-træner en video på Instagram, som hans kone, Kristina Ahnert, har delt på sin profil. For tyskeren vil gerne takke Brøndbys fans for både støtten og de beskeder, han har fået efter fyringen.

»Det er næsten umuligt for mig at besvare alle de beskeder, Kristina og jeg har fået i dag. Det går lige i hjertet. Det tog næsten vejret fra mig, så jeg vil prøve at svare på dem personligt såvidt muligt. Men som jeg sagde, er det næsten umuligt.«

Vis dette opslag på Instagram Alex vil gerne takke! Eure Nachrichten sind einfach überwältigend, aber wir schaffen es leider nicht mehr allen zu antworten. Deshalb hier ein Video für Euch, ihr haut uns um! #brøndbyif #alexanderzorniger Et opslag delt af Kristina vom Dorf (@kristinavomdorf) den 18. Feb, 2019 kl. 1.26 PST

Sådan lyder det fra Alexander Zorniger, der søndag sammen med Brøndby tabte til Esbjerg. Mandag mødte han så ind til en fyreseddel, og dermed er han fortid på Vestegnen. På det efterfølgende pressemøde greb han mikrofonen og sendte en tak til både klubben og de tusindvis af blå-gule fans, og i videoen på Instagram gør han det så igen.

»Mange, mange, mange, mange tak for det i har gjort for mig og klubben og for hvor meget, i har vist, i har værdsat mig - ikke bare nu. Tak. Jeg ønsker både jer personligt og klubben det bedste fremover,« siger Alexander Zorniger.

Han skal nu sammen med sin familie på jagt efter nye eventyr, men han flytter ikke fra Danmark i morgen. Det afslører han til sidst i videoen.

»Vi bliver i Danmark, for her er for dejligt til, at vi vil forlade det med det samme, så mange tak for støtten,« siger Alexander Zorniger, der nåede at stå i spidsen for Brøndby i to et halvt år.

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

Her blev det til to sølvmedaljer og en pokaltitel for tyskeren, der i denne sæson ikke har leveret de samme resultater, og det var også de sportslige præstationer, der kostede ham jobbet, fortalte Ebbe Sand på et pressemøde mandag.

»Jeg vil også vove den påstand, at Alexander har været med til at udvikle den danske Superliga de sidste par år, så vi er mange, der er kede af, at vi i dag siger farvel til ham,« har han sagt til Brøndbys hjemmeside mandag.

Hvem der skal overtage, har klubben endnu ikke meldt ud. Ebbe Sand meddelte dog, at der vil komme nyt senest onsdag.

Efter en vaklende start på foråret, har Brøndby allerede søndag mulighed for at forsøge at rette op på tingene søndag, hvor klubben møder Randers FC.