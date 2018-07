Det er med blødende hjerte, at Brøndby har sagt farvel til en af klubbens største profiler i Christian Nørgaard.

Torsdag aften annoncerede klubben ret overraskende, at midtbanespilleren er solgt til italienske Fiorentina for 26 millioner kroner, og i kamp et efter hans afgang var det tydeligt for enhver, at savnet af ham allerede er stort. Cheftræner Alexander Zorniger lagde da efter 1-1-kampen mod Vejle på Brøndby Stadion ikke på nogen måde skjul på, at han har kæmpet hårdt for at beholde sin midtbanestyrmand. Ligesom tyskeren håber, at den skadede Hany Mukhtar tager en tørn mere i trøjen på den anden side transfervinduet.

»Jeg var sikker på, at jeg ikke ville give slip på Christian Nørgaard. Jeg var helt sikker, og jeg fortalte det til alt og alle, der ville eller ikke ville vide det. Men det er fodbold, og vi er inde i transferperioden. Under normale omstændigheder vil han (Hany, red.) blive her, men under normale omstændigheder var Christian Nørgaard også blevet her,« siger Alexander Zorniger og tilføjer:

Christian Nørgaard var det helt store samtaleemne efter Brøndbys første hjemmekamp. Foto: Bo Amstrup Vis mere Christian Nørgaard var det helt store samtaleemne efter Brøndbys første hjemmekamp. Foto: Bo Amstrup

»Han (Nørgaard, red.) er væk nu og kan ikke hjælpe os i fremtiden, men han er præcis en af to midtbanespillere, som havde evnen til at gøre sine holdkammerater bedre, så der er selvfølgelig fokus på de pladser lige nu, og vi er nødt til at finde nogle, som kan erstatte dem. Det er ikke kun de tekniske kvaliteter, vi skal finde, vi skal også finde spillere med den rette mentalitet, der kan spille på de her positioner og tror på, hvad de laver,« siger han og forklarer, at man ikke bare sådan kan erstatte Christian Nørgaard:

»Du kan ikke få det en til en. For han ved, hvordan vi spiller, og han har fysikken også. Det vidste vi. Nu handler det bare om, at vi vender stenene og skaber et nyt, flot billede. Det vil tage tid, og vi troede ikke, vi skulle bruge den tid, for nu skal vi møde Hobro, men også andre rigtig, rigtig gode hold i Europa, og det kan blive virkelig tricky, hvis vi ikke finder vores struktur til den tid,« siger Alexander Zorniger, der prøvede at tale Christian Nørgaard fra at skifte væk fra Brøndby.

»Jeg kæmpede for ham. Jeg er ikke interesseret i, om man fortjener et udlandsophold. Jeg er interesseret i at præstere, og jeg fortalte ham, hvorfor det kunne blive tricky at tage videre til en af de bedste ligaer nu, men jeg forstår da, at han tog chancen. Men han havde en kontrakt her.«

Du kunne jo have krævet at beholde ham?

»Ja, men jeg forstår også klubben, men nu forventer jeg også et resultat fra klubben.«

Troels Bech skal finde en ny spiller i stedet for Nørgaard. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Troels Bech skal finde en ny spiller i stedet for Nørgaard. Foto: Anders Kjærbye

Manden, der skal opfylde Alexander Zornigers krav, er sportsdirektør Troel Bech.

Han forklarer, at han allerede er i marken, men man skal ikke forvente et rekordkøb.

»Vores rolle hidtil de sidste par år har været at finde nogle, som måske ikke fik folk til at ryge op af stolene, og så få dem til at præstere. Hvis vi solgte Christian for så at bruge pengene på en anden, så havde vi nok beholdt Christian, så derfor er det her også en matematik-opgave, men vi gør, hvad vi kan for at finde en, der kan løse opgaven. Sammen med de andre syv midtbanespillere. Der er lidt plads, men vi har ikke grund til at hælde hele beløbet tilbage i transfermarkedet,« forklarer Troels Bech.