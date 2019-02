Alexander Zorniger var ikke en glad mand efter Brøndbys nederlag til Esbjerg søndag aften.

Det blev der heller ikke lagt skjul på, da han var på besøg i TV3's studie kort efter slutfløjt, hvor Zorniger måtte holde igen med sin ærlige mening.

»Alle er selvfølgelig meget skuffede lige nu. Jeg tror ikke, det er sent nok at tale om det. Måske er der stadig børn oppe, der ser fjernsyn,« sagde Alexander Zorniger blandt andet til TV3 og tilføjede:

»Vores præstation var for dårlig og indstillingen også. Når man ser på spillerne her efter kampen, og hvordan de agerer, så ser man, at de prøver at give skylden til nogle andre. Det er vores store problem i år. Vi ser kun efter andre.«

Brøndbys træner Alexander Zorniger. Foto: John Randeris Vis mere Brøndbys træner Alexander Zorniger. Foto: John Randeris

Inden kampen var han sikker på, at startelleveren ville være i stand til at levere en god kamp. Samtlige spillere havde også fået genvalg fra sidste kamp mod FC Nordsjælland. Men den opstilling har ikke kvalitet nok, mente Zorniger.

»Vi har gode spillere. Men vi har ingen våben, der fungerer på banen. Vi kæmper virkelig med mentaliteten. Vi taber for mange situationer på banen, hvor vi ellers kunne genvinde selvtilliden. Derfor kan de heller ikke give selvtilliden videre til de andre spillere på holdet,« sagde han til TV3.

Det var kun de sidste 10 minutter af kampen, tyskeren var tilfreds med. Brøndby ligger på fjerdepladsen i Superligaen med ét point ned til nedrykningsslutspillet.

Se interviewet med Alexander Zorniger i TV3's studie øverst i artiklen.