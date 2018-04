22 Superliga-kampe i træk uden nederlag. Det er klubrekord for Brøndby efter afklapsningen på 5-1 af AC Horsens, der har imponeret stort sæsonen, men søndag i den grad kom til kort.

Som Brøndbys træner Alexander Zorniger udtrykte, hvordan hans midterforsvarer i Benedikt Röcker og Paulus Arajuuri tacklede det normalt ret stærke AC Horsens-våben - luftduellerne.

»I dag så jeg dem ikke tabe en eneste luftduel. De hoppede bare op på et højere niveau. De åd dem bare og spyttede dem ud,« siger Brøndby-træneren og sender velfortjente yderligere roser til de andre dele af holdet.

»Vi gjorde det nemt. De havde ikke en chance. De var ikke på vores niveau. Vi er Brøndby, spiller på hjemmebane, og der var ikke et minut i kampen, hvor de var på vores niveau. Jeg tror, det er vigtigt mod et hold som Horsens, der har gjort det godt hidtil i sæsonen, at man ikke giver dem lov til at spille på samme niveau. Man må præstere først, og så kan man snakke,« lyder det fra Alexander Zorniger, som efter kampen forklarede, at han ikke var bevidst om, at det er en klubrekord, at Brøndby nu er ubesejret i 22 kampe i træk i Superligaen.

»Jeg kender ikke til nogen klubrekord. Jeg er ret sikker på, at titler er vigtigere end rekorder,« forklarede han.

Ikke desto mindre har Brøndby gjort noget, klubben aldrig før er lykkedes med. Og den rekord var aldrig i fare for at komme i hus. Heller ikke selv om AC Horsens forsøgte sig med en ny taktik til at stække det formstærke mandskab fra Vestegnen - nemlig at mandsopdække alle Brøndys fire midtbanespillere.

»Vi har så mange spillere på holdet med kvalitet, at vi nok skal lykkes. I dag prøvede de at mandsopdække vores spillere, og jeg siger bare ’tillykke. God taktik’,« siger Alexander Zorniger, der efter kampen som så ofte før denne sæson fik sin egen hyldest af Sydsiden. En fanskare, alle spillere i Danmark ifølge Brøndby-træneren ville have gavn af at spille under.

»Det er en fantastisk opbakning, vi har. Det er helt utroligt. Hvis du vil udvikle dig som spiller, bør du skifte fra de mindre klubber i Danmark til Brøndby, for det udvikler dig også at kunne tackle at spille under det pres, der er. Vores spillere er vant til at spille under det pres, og det kan de bruge som et boost.«

En anden, der også modtog stående ovationer og lange klapsalver, var naturligvis hattrickhelten Teemu Pukki, der efter et efterår med syv ligamål allerede har toppet i foråret med otte mål efter ni runder.

Det bringer ham op på 15 mål, kun to efter Superliga-topscorerne Emiliano Marcondes og Pål Kirkevold.

»Jeg har det selvfølgelig godt, for det sker ikke så tit, at man scorer tre mål. Så som angriber er man ret glad efter sådan en kamp. Jeg har ikke sat noget mål for, hvor mange mål jeg vil nå op på, men der er stadig otte kampe endnu, så jeg vil selvfølgelig gå efter at score nogle flere,« siger han og tilføjer:

»Det er svært at sige, hvad der skete i efteråret for mig, men jeg synes, at jeg havde en god forsæson i vinterpausen, og jeg kom bedre med fysisk, og så tror jeg også, at det har betydet noget, at jeg har fået et barn (har en baby på knap fire måneder, red.). Man stresser ikke så meget over fodbold, når man ved, at der er noget vigtigere derhjemme,« forklarer Teemu Pukki, der i sidste sæson med 20 mål blev toer på den samlede topscorerliste efter Marcus Ingvartsen, der scorede 23.

»I sidste sæson var jeg tæt på, og det kunne være fedt at blive topscorer i denne sæson. Men det er vigtigere, at vi som hold vinder noget, end at jeg bliver topscorer,« slutter han.

De to ting kom både han og Brøndby et skridt tættere på.