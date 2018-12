Alexander Zorniger har haft et år med både op- og nedture. Her tager vi dig med fra episoden med Simon Tibbling til pokalmester og den yngste Brøndby-debutant nogensinde.

Alpha

Det var en speciel episode, da Alexander Zorniger kom i helt åbenlys diskussion med Brøndby-fangrupperingen Alpha. Brøndby havde netop slået Vejle 2-1, da tv-billeder viste ophidsede Brøndby-fans, der råbte ad Zorniger og fik svar tilbage af tyskeren.

'Kritikken handler om hans offentlige udtalelser og ageren, særligt om navngivne spillere og talentarbejdet i klubben,' skrev Alpha i en udmelding på sydsidenbrondby.dk efter episoden.

Det endte også med et møde mellem de to parter kort efter episoden i Vejle.

'Mødet foregik i en konstruktiv tone, hvor begge parter fik forklaret deres handler og synspunkter. Der var enighed om, at situationen i Vejle udviklede sig uønsket og ikke skal gentages,' skrev Alpha.

Berth, Kenneth Kristensen

Alexander Zorniger har sine meninger og står ved dem. Og i starten af året valgte Brøndby-træneren at tale lidt om dansk politik.

»Der bliver efter min mening lavet rigtig mange fejl i udlændingepolitikken både i Danmark og Tyskland i disse år (...). Vi koncentrerer os om at leve i vores luksus, som hovedsagelig er skabt på dårligdommene i den tredje verden,« sagde Zorniger.

Og det fik Dansk Folkepartis Kenneth Kristensen Berth til at reagere i Ekstra Bladet.

»Jeg forstår ikke herboende udlændinges behov for at retlede danskerne. Alexander Zorniger har også sit på det tørre. Det er ikke ham, der skal leve i et almennyttigt boligbyggeri, hvor otte ud af ti lejligheder er fyldt med indvandrere,« sagde Kenneth Kristensen Berth i februar.

Crystal Palace

Brøndby kunne have tjent 40 millioner kroner på Frederik Rønnow i januar. Til sidst i vinduet kom Premier League-klubben på banen, og netop det faktum, at buddet kom så sent, huede ikke Zorniger.

»Set fra mit synspunkt er det uprofessionelt, og det viser en manglende respekt over for en anden klub,« sagde Alexander Zorniger i B.T. den 2. februar og fortsatte:

»Nu har vi samme situation igen, hvor den samme klub vil have den samme spiller på sidste dag i transfervinduet. Hvem kan forstå det? Jeg kan ikke. Men vi har ham endnu, og det er vi meget glade for.«

Dominik Kaiser

Dominik Kaiser

»Jeg ville afgive to spillere, hvis jeg kunne få én Dominik Kaiser. Jeg forsøger hele tiden. Hidtil er jeg altid blevet afvist. Så snart han ikke får den spilletid i Leipzig, som han havde forestillet sig, står jeg klar.«

Sådan har Alexander Zorniger tidligere sagt til tyske Bild. Og i sommer lykkedes missionen så. Kaiser kom til Brøndby. Det har bare endnu ikke helt været den succes, som der blev håbet. Men Kaiser har i hvert fald noteret sig for en kanon-kasse.

Euro i lommen

Du kan sagtens tjene en god skilling på at være superligatræner. I hvert fald i de største klubber. Og Alexander Zorniger hæver da også en pæn hyre på at træne Brøndby.

3,5 mio. kroner tjener Alexander Zorniger ifølge Ekstra Bladet på at træne Brøndby. Det gør han indtil sommeren i 2020.

Finnbogason

Kjartan Finnbogason blev symbolet på en af de største skuffelser nogensinde for Brøndby - og muligvis også for Alexander Zorniger.

Horsens-angriberen kom ind i det 84. minut, og da kampen var slut havde han med to mål sørget for 2-2 og sendt FC Midtjylland mod det guld, som ellers lignede Brøndbys.

»Det er synd for Brøndby. Det er det. Men jeg er ligeglad,« sagde Finnbogason efter kampen til TV3 Sport.

Og Zorniger havde det selvfølgelig lige modsat med den kamp i Horsens.

»Det vil være en kæmpe skuffelse, der forfølger mig resten af mit fodboldliv,« sagde Zorniger.

Genk

Det er 13 år siden, at Brøndby senest var i et europæisk gruppespil. Men denne sommer skulle man 'bare' forbi belgiske Genk for at komme med. Det endte dog med et samlet nederlag på 9-4.

Det var et af de hårde nederlag, og efterfølgende blev Alexander Zorniger kritiseret for ikke at ville ændre sin stil, så Brøndby kunne have fået et godt udgangspunkt, da det stod 2-2 i den første kamp på udebane.

Hjemmebaneproblemer

Brøndby slog rekord for solgte sæsonkort på Brøndby Stadion. Men fansene har ikke fået det, de havde håbet på i egen hule. Godt nok overvintrer Brøndby på tredjepladsen, men på hjemmebane har man ikke præsteret.

Med fem nederlag i 11 hjemmekampe - og blot tre sejre - har Brøndby en hjemmebanestatistik til bunden af Superligaen.

Iskold

Han er ikke bange for at kritisere. Og Zorniger står heller ikke nødvendigvis klar som den kærlige far. Så da unge Joel Kabongo havde fået et rødt kort i sin europæiske debut, var der heller ikke meget trøst at hente.

»Det er jeg ikke interesseret i. Han får løn, så jeg er ikke interesseret i, om han er nede, eller hvad han er,« sagde Zorniger.

Jan Bech Andersen

Det er Jan Bech Andersen, der bestemmer i Brøndby. Som hovedaktionær og medlem af bestyrelsen lægger han ikke skjul på, at der er kortere vej fra tanke til handling i Brøndby. Også når det kommer til forholdet til Alexander Zorniger.

»Vi er det, jeg vil kalde en skøn treenighed. Lige fra foråret 2016, hvor jeg gik rundt i Stuttgarts gader med Alex (Zorniger, red.) har han og jeg været fortrolige,« sagde Jan Bech Andersen i et interview med B.T. den 8. april og forklarede, hvordan han og Zorniger arbejder sammen.

»Med Alex blander jeg mig selvfølgelig ikke i fodbolden og holdudtagelsen, men vi har en masse samtaler om ledelse og den måde, han gør tingene på. Det er evident, at jeg giver ham den støtte og opbakning, han skal have, før han føler, at han har ro på og kan gøre tingene på sin måde,« siger Jan Bech Andersen.

Kristina Ahnert

»Han er ikke streng herhjemme,« sagde Alexander Zornigers kæreste, Kristina Ahnert, i Ekstra Bladet i april.

Kristina Ahnert er journalist og bor sammen med Alexander Zorniger i Solrød Strand. Hun kender om nogen Brøndby-træneren personligt, og hun kender også en anden side end den, man ser i midtercirklen efter en kamp eller foran et tv-kamera.

»Streng er heller ikke det rigtige ord. Jeg vil hellere sige: Han ved, hvad han vil, og han har sin vej til at komme derhen. Sådan er han både arbejdsmæssigt og privat. Jeg skal også argumentere over for ham, hvis jeg vil noget, men det finder jeg helt normalt. Han er en stærk mand.«

Lykkeligste mand i verden

Alexander Zorniger er ikke decideret rundhåndet med sine smil. Han er alvorlig og seriøs. Men han har det altså mere end bare godt i Danmark, fortalte han i starten af februar til B.T.

»Da jeg til indendørsturneringen (KMD Cup, red.) så min egen popularitet og den støtte og de smil, jeg fik fra børnene, da jeg gav dem autografer, tænkte jeg: 'Der er intet scenarie i mit hoved, som kunne få mig til at rejse i løbet af den periode, min kontrakt løber'. Jeg er den lykkeligste mand i verden lige nu med min familie, med den måde, jeg kan udvikle tingene her i Brøndby, og med den måde, folk behandler mig på her i Danmark. Også medierne.«

»Jeg ved godt, at jeg i nogle situationer kan virke lidt provokerende, men jeg har det så godt, så der er ingen grund til at tænke over, hvad Alexander Zorniger skal,« sagde Brøndby-bossen.

Masterclass

Der har været en del snak om Brøndbys talentsatsning, som kaldes Masterclass. Det eskalerede, da Alexander Zorniger efter en kamp uden en eneste dansker sagde, at talenterne i Masterclass ikke var dygtige nok.

Men allerede i august kom den tidligere Brøndby-formand Aldo Petersen med samme udmelding.

»De unge talenter vil i dag tænke, at hvis de tager til Brøndby, så er der nok en tysker, der får min plads. Hvis man vil tiltrække de bedste unge, så skal de også tro på, at de har en realistisk chance for at komme på Superligaholdet, og det er bare svært i en klub som Brøndby, der også skal komme i top-3 hver sæson,« sagde Aldo Petersen til B.T.

Nørgaard

»Jeg var sikker på, at jeg ikke ville give slip på Christian Nørgaard. Jeg var helt sikker, og jeg fortalte det til alt og alle, der ville eller ikke ville vide det,« sagde Alexander Zorniger til B.T. omkring salget af Christian Nørgaard til Fiorentina.

For det tog hårdt på Brøndby-træneren at miste sin vigtige midtbanespiller, og han så også det tab som en af de store årsager til Brøndbys dårlige sæsonstart. Og det gjorde da også Nørgaard stolt.

»Det vidner om, at jeg havde kæmpet mig til en plads og fået noget Brøndby-dna ind i blodet. Det synes jeg godt, at man kan være stolt af. Nu er der gået lang nok tid til, at de ikke behøver bruge den som undskyldning mere. Nu må de godt få styr på det derude,« lød det med et smil fra Nørgaard 20. november.

Ond spiral

Bare to sejre i ti kampe fra 30. august til 4. november. Og så afsluttet med et hjemmenederlag til FC København.

Det var et hårdt efterår for Alexander Zorniger og Brøndby. Og specielt 2-4-nederlaget til Sønderjyske på hjemmebane var et af dem, der fik folk til at slå øjnene op, mens sidsteminutsnederlaget til FCK gjorde ekstra ondt.

Pokalmester

Pokalmester

Det var ti års titeltørst, der blev slukket i lunkne øl en lun 10. maj. Brøndby slog Silkeborg i pokalfinalen og kunne hæve pokalen efterfølgende. Med forrygende farlige Kamil Wilczek i spidsen sørgede klubben fra Vestegnen for at hente en finalesejr på 3-1.

»Jeg har sagt til spillerne, at vi fejrer det i dag - inden for grænserne. Man kan også fejre uden alkohol. Vejen hertil har været så lang, og så skal det også fejres. Vi kan ikke fejre en pokalsejr efter sæsonen,« sagde Zorniger efter sejren.

'Quatsch'

Vrøvl på tysk. Og det har Alexander Zorniger ofte ment var det, som kom ud af munden på sportsjournalister. I løbet af året har Zorniger adskillige gange udfordret de spørgsmål, der er blevet stillet.

Og Brøndby-træneren er da også klar til decideret at fælde sin dom over spørgsmålenes relevans - både for åben skærm, og når det gælder blandt de skrivende journalister.

Rivalerne

Alexander Zorniger har i Superligaen også trænerkollegaer eller -rivaler, om man vil. Men trods sin bramfrie facon har tyskeren alligevel ikke været i vilde konfrontationer med disse.

Der var lige lidt, da Alexander Zorniger i Eurosports dokumentar om AGF sagde, at 'vi må også bare acceptere, at FCK har et helt andet budget' til David Nielsen.

»Jeg tror ikke, at vi har et helt andet budget, end de har. Fodbolddanmark er jo ikke større end, at vi ved, hvad en del af Brøndby-spillerne har fået tilbudt, og hvad de tjener,« var svaret fra Ståle Solbakken.

Spillerkritik

Man får sandheden at vide af Alexander Zorniger. Han brænder i hvert fald ikke inde med kritikken. Senest skete det i sidste superligakamp mod Vendsyssel, da Anthony Jung fik en besked med på banen - og reagerede med at tage en offentlig konfrontation efter nederlaget.

Men også i marts skød Zorniger med skarpt mod en af sine egne spillere. Benedikt Röcker var manden.

»Det var en dum fejl, der første til deres udligning. Det var ikke engang nogen stor præstation, som deres spiller (Simon Okosun, red.), lavede på hjørnesparket. Han kunne bare stå på flade fødder og heade den ind, fordi vi ikke holdt fokus. Det var opdækning på et meget lavt niveau,« sagde Alexander Zorniger til Ekstra Bladet.

Tibbling

Simon Tibbling ønskede sig i løbet af 2018 væk fra Brøndby, og det skyldtes forholdet til Alexander Zorniger. Den første konfrontation kom tilbage i oktober sidste år. Her gik Zorniger over Simon Tibblings grænse, da han efter en kamp gav svenskeren en overfusning og et dask i nakken.

Det blev til flere møder i Brøndby, men Simon Tibbling ønskede sig stadig væk, og i sommer var både FC København og FC Midtjylland så klar til at købe svenskeren, som Brøndby dog ønskede for høj en pris for til de to konkurrenter.

Ubesejret

Alexander Zornigers forår med Brøndby var stort. Resultaterne var forrygende. 27 superligakampe i træk gik Brøndby uden at tabe en kamp. Og det var altså ny klubrekord. Stimen blev dog stoppet med nederlaget til FC Midtjylland 14. maj. Et nederlag, der også endte med at sende midtjyderne helt ind i guldkampen.

Brøndbys tidligere rekordstime i Superligaen var 21 kampe i 1991. Og FC København sidder på superligarekorden med 35 kampe uden nederlag fra 2016 til 2017.

Vilfort

»Masterclass har lige nu ikke kvaliteten til, at vi kan tage to-tre spillere hvert år,« sagde Alexander Zorniger.

Det var en kritik af talentarbejdet i Brøndby, og det står Kim Vilfort i spidsen for.

»Jeg kan jo ikke bestemme, hvad han siger udadtil. Han stiller 11 udlændinge, og det forholder man ham. Det er også en udfordring for ham at tage stilling til. Så skal han finde en begrundelse for det,« sagde Vilfort til B.T..

Og Brøndby-legenden mente da også, at der var en grund til, at Alexander Zorniger havde sagt, som han gjorde.

»Han er superligatræner, og han bliver bedømt på, om han vinder nogle kampe. Der er han presset lige nu.«

Wilczek

Hvis Alexander Zorniger kun måtte sende julekort til en person, skulle det nok være Kamil Wilczek. Den polske angriber har hele året været forrygende farlig, og med 25 mål i hele kalenderåret slog han en rekord.

Det var nemlig den bedste måltotal i Superligaen på et kalenderår. Et mere end Chris Hermansen fra AB i 1998 og Emiliano Marcondes i FC Nordsjælland i 2017. Derfor ønsker Brøndby og Zorniger nok også at holde på Kamil Wilczek, der har kontraktudløb til sommer.

X-sportsdirektør

Alexander Zorniger skal have ny chef.

I sommer fortalte Troels Bech, at han ville stoppe som sportsdirektør ved årets udgang.

Det var manden, der lokkede Alexander Zorniger til Brøndby efter mange snakke, men nu er det slut.

Fremover skal Ebbe Sand være ham, som Zorniger skal sparre med i forhold til de sportslige beslutninger på længere sigt.

Yngste debutant

Han er blevet kritiseret for ikke at bruge danske spillere og unge talenter. Men Alexander Zorniger kan samtidig bryste sig af at have givet debut til den yngste spiller i Brøndby nogensinde.

Morten Frendrup var 16 år og 310 dage, da han kom ind mod Lyngby den 11. februar og fik fem minutter på banen. Så der er altså nogle talenter, der får lov at snuse til førsteholdet i Brøndby.

Zorniger mini

2018 har også været året, hvor Zorniger for alvor mærkede livet som far. I november 2017 blev han far til en pige, som han og kæresten Kristina Ahnert har kaldt Liva.

Og i foråret annoncerede Ahnert så den næste store nyhed i den lille familie.

'Vi skal giftes! Efter næsten fem år, den skønneste baby i verden og to års samboskab bliver vi seriøse,' skrev Kristina Ahnert i et Instagram-opslag.