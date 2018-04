Brøndbys cheftræner, Alexander Zorniger, var meget tilfreds med comebacket og de tre point mod FCM, men spillernes indsats efterlod dog meget tilbage at ønske

»Vi kan alle være meget stolt over, hvad de gjorde i dag,« sagde Alexander Zorniger efter 3-1 sejren mod FC Midtjylland. Den betyder, at Brøndby nu har bragt sig i front i Superligaen med tre point ned til netop Midtjylland.

Langt hen i opgøret på den jyske hede lignede det dog ikke, at Brøndby ville trække sig sejriget ud, og med ti minutter tilbage var FC Midtjylland også fortsat foran 2-1 og fortjent på sejrskurs set ud fra spil og chancer. Derfor var Zorniger også langt fra tilfreds med spillernes indsats i Brøndby-sejren.

»Der var nogle ting, der ikke gik, som vi normalt gerne vil have det, og selvom er vi utroligt glade for de tre point, så ved spillerne også godt, at vi kunne have gjort det meget bedre.«

»Vi havde det svært i mange situationer – især i de individuelle dueller. Jeg kan ikke huske, hvornår så mange spillere sidst har præsteret så dårligt i de dueller. Det var høj grad i bagkæden, det var galt. Derfor må nederlaget være hårdt at acceptere for Midtjylland, fordi de var bedre end os i dag,« sagde Brøndby-træneren.

Noget, han i stedet kan glæde sig over, er, at det var tredje gang i sæsonen, at Brøndby slår FC Midtjylland, efter de vandt 4-0 i det første opgør på Brøndby Stadion og 1-0 for halvanden måned siden på MCH Arena.

»Det var en klar sejr i den første kamp, en fortjent sejr i den anden, og i dag var det en lille smule heldigt, men Midtjylland kan ikke slå os, selvom de var bedre end os. Så det giver os uden tvivl noget mentalt,« lød det med tilfredshed fra den tyske Brøndby-træner.

»Der er mange ting man kan træne, men at komme tilbage fra 0-2 mod den sværeste modstander i kampen om mesterskabet, det er meget imponerende. Det var spillernes mentalitet, der blev kampafgørende for os.«

Brøndby har nu 72 point med seks kampe tilbage i mesterskabsslutspillet. FC Midtjylland får dog en chance til for at indhente Brøndbys tre points forspring, når de to hold mødes i Superligaen igen i tredje sidste runde den 14 maj.