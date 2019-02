I løbet af sine to og et halvt år i spidsen for Brøndby fremstod tyske Alexander Zorniger som en knaldhård træmand blottet for følelser.

Men den facade er i lyntempo ved at krakelere.

Mandag aften lagde Alexander Zornigers kone en video på sin Instagram-profil, hvor den nu fyrede træner takker Brøndby-fansene.

Men her slutter den gode stemning ikke. For opslaget er blevet overdynget med masser af varme kommentarer og hilsner fra Brøndbys fans. Og det har rørt den 50-årige tysker i sådan en grad, at han nu har oprettet en Instagram-profil og selv svaret på den overvældende støtte.

»Wow...jeg er blevet rørt af en masse øjeblikke både på og uden for banen i løbet af disse to og et halvt år, men den kærlighed, som Kristina (Zornigers kone, red.) lille Liva (Zornigers datter, red.) og jeg modtager fra fansene lige nu, er måske den mest værdifulde sejr, jeg og min familie har vundet i min karriere.« skriver Zorniger, hvis kommentar er blevet fremævet i en såkaldt 'story' af hans kone, Kristina Vom Dorf.



»Ikke bare respekt. Ægte kærlighed, og det er svært, når man kun mig fra den måde, jeg udfører mit arbejde på.«



»Ingen ord kan beskrive, hvad dette betyder for os. Jeg gør mig normalt ikke i medier (sociale medier, red.) og specielt ikke i kommentarer, men jeg lover, at jeg læser hver eneste kommentar over de næste par dage. Undskyld, at jeg ikke kan svare på dem alle. Tusind tak,« lyder den rørende besked fra tyskeren.

Brøndby har tirsdag annonceret, at Zornigers assistenttræner, Martin Retov, overtager cheftrænertjansen i resten af sæsonen.