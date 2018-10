Brøndby var foran to gange, men endte med at tabe 3-2 til FC Midtjylland i Herning.

Og på trods af Brøndbys seneste dårlige form og ustabile forsvar, føler cheftræner Alexander Zorniger sig ikke presset. Det fortæller han efter aftenens kamp.

»Ikke mere end efter enhver anden kamp,« siger han.

Han vil ikke svare på, om Brøndby nu er for langt efter FC Midtjylland og FC København i kampen om guldet.

Skuffede Brøndby-spillere efter nederlaget i kampen mod FC Midtjylland. Foto: Henning Bagger

»Det handler ikke om dem. Ikke fra starten af sæsonen eller nu. Vi kigger på os selv,« siger han.

Han vil dog gerne sætte ord på, hvad der skal rettes op på fra Brøndbys side.

»Vi lukker mål ind ud af ingenting. Det ser ud som ingenting, hvis man ser på, hvor gode vi er til at forsvare. Det er skuffende, at vi ikke forsvarer vores mål med vores liv,« siger han.

Et andet problem er, at mandskabet taber for mange dueller, hvor de trækker sig og ikke går fuldt ind i tacklingerne, mener han.

Brøndbys anfører Johan Larsson scorede mod FC Midtjylland, men det var ikke nok. Foto: Henning Bagger

»Vi har nogle spillere, der aldrig vil gå ind i de tacklinger, og sådan er det,« siger han og tilføjer:

»Vi har spillere, som gør det samme som sidste år, men der var vi succesfulde. Vi forstår ikke altid, at det her ikke er sidste sæson, og vi bliver nødt til at vise nogle andre signaler.«

Brøndby kom foran tidligt i kampen og gik til pause med en 2-1-føring. I anden halvleg blev de tromlet over af midtjyderne. Brøndby har nu 13 point op til netop FC Midtjylland på 1. pladsen.

Næste gang står de overfor deres ærkerivaler FC København.