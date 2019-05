Hvis det står til Alexander Zorniger, så kommer en dansker i centrum i aftenens pokalfinale-brag i Tyskland mellem Bayern München og RB Leipzig.

Den tidligere Brøndby IF-træner peger på RB Leipzigs danske landhosldsangriber, Yussuf Poulsen, som en potentiel man of the match.

»Jeg tror kampen ender 2-1 til RB Leipzig efter forlænget spilletid. Poulsen scorer det afgørende mål. Yussuf har gennemgået en god udvikling,« siger Zorniger, som har en fortid som RB Leipzig-træner.

Han er derfor tilstede i fanzonen i Berlin, hvor pokalfinalen skal spilles. Her er han blevet interviewet til RB Leipzigs fans’ fan-arrangementet, skriver Sportbuzzer.

Alex #Zorniger ist zu Gast #rblfcb #DfbPokal pic.twitter.com/rschngw8uG — RBlive! (@rb_live) May 25, 2019

Alexander Zorniger blev fyret som Brøndby IF-træner i februar efter to og et halvt år på Vestegnen, og har endnu ikke fundet et nyt trænerjob.

Han har derfor god tid til at se lidt fodbold rundt omkring i Europa. I mandags var den 51-årige tysker - i øvrigt i strålende humør - på Brøndby Stadion til en Superliga-kamp for første gang siden sin fyring, da hans tidligere hold mødte FC Midtjylland.

Fra 2012 til 2015 stod Zorniger i spidsen for RB Leipzig, som har udviklet sig til at være en magtfaktor i Bundesligaen.

Alligevel må de nykårede mestre fra Bayern München betegnes som værende favoritter i pokalfinalen, som spilles kl. 20.

Brøndbys eks-træner Alexander Zorniger på besøg til superligakampen mellem Brøndby IF og FC Midtjylland på Brøndby Stadion. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys eks-træner Alexander Zorniger på besøg til superligakampen mellem Brøndby IF og FC Midtjylland på Brøndby Stadion. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe