I to et halvt år var Alexander Zorniger kongen af Brøndby IF.

Men efter det længe ventede mesterskab glippede en maj aften i Horsens i slutningen af en ellers forrygende 2018-sæson krakellerede hans kongerige så småt.

Det førte til fyringen for et år siden, hvorefter den tyske træner - bortset fra et par hygge-visit på Brøndby Stadion - har holdt sig uden for mediernes søgelys.

Men i et stort interview med Transfermarkt lukker Alexander Zorniger op for sine tanker om den hektiske tid i ofte tumultariske Brøndby IF. Her fortæller han, hvad han har bedrevet tiden med siden sin fyring - og så afslører han et ganske opsigtsvækkende tilbud, han fik af Brøndby.

Foto: Henning Bagger

»Jeg blev spurgt, om jeg personligt ville påtage mig opgaven, efter det stod klart, at sportsdirektør Troels Bech ville holde op. Jeg nægtede. Jeg tror, ​​min største styrke er at være sammen med spillerne og formidle en spillestil,« fortæller Zorniger, og uddyber:

»Jeg vil ikke helt udelukke det engang i fremtiden, men i øjeblikket læner jeg mere mod trænergerningen.«

Den 52-årige tysker blev kendt som en hård træner med markante tyske dyder, som vakte opsigt, da han i juni 2016 landede i Superligaen, hvor kæft, trit og retning ikke er hverdagskost.

Også internt i Brøndby var der folk - spillere og medlemmer af staben - der slog sig på Zorniger, som daværende sportsdirektør Troels Bech var med til at pege på.

Brøndbys eks træner Alexander Zorniger på besøg til superligakampen mellem Brøndby-FC Midtjylland på Brøndby Stadion, mandag den 20. maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Eksempelvis Simon Tibbling, somm i 2017 havnede i en konfrontation med Zorniger, som daskede til ham efter en kamp, hvilket svenskeren ikke brød sig om.

Han kaldte Zorniger for 'speciel' i B.T. Dette bliver den tyske træner spurgt ind til i det nye interview.

»Der må jeg sige, at han også er en meget speciel type,« lyder svaret med et grin fra Zorniger:

»Jeg synes selv, at jeg er ret let at have med at gøre. Jeg mister meget lidt tid på at fortælle sandheden. Hvis jeg synes, ​​at noget ikke går godt, siger jeg det. Det gør jeg også, hvis noget går godt (...) Jeg bruger mig selv meget, det forventer jeg også at spillerne gør. Jeg har bevist, at jeg kan hjælpe unge såvel som ældre spillere.«

Brøndby slog Silkeborg med 3-1 i pokalfinalen i 2018 og tog første trofæ siden 2008. Allerede i næste uge kan den næste titel komme, hvis holdet vinder Superligaen. Foto: Liselotte Sabroe

Zorniger indrømmer dog, at han trods sin principfasthed har lært nogle ting i mødet med den danske fodboldkultur.

»Jeg tror, at jeg har ændret min opførsel en smule. Før var jeg meget i mine følelsers vold og intuitiv i forhold til, hvordan jeg gav spillerne min holdning til visse situationer. Det gør jeg ikke længere,« siger Zorniger, som fortæller, at han har nydt at tage et år fri sammen med sin familie, som er bosat i Solrød.

I den periode har han takket nej til en række jobtilbud, siger han - fra Schweiz, Østrig, Skotland og The Championship i England, blandt andet.

Nu er den tidligere Brøndby-træner dog klar til at takke ja til et projekt, der passer til hans stil og filosofi, i en klub, hvor han kan få plads til at føre sine fodboldideer ud i livet.