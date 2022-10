Lyt til artiklen

34-årige Carlos Zeca er knæskadet for anden sæson i træk, men han vil ikke stoppe med at spille fodbold.

En alvorlig knæskade har endnu en gang spoleret en sæson for FC Københavns anfører, Carlos Zeca.

Den græske midtbanespiller var uheldig i kampen mod AGF 2. oktober og pådrog sig for andet år i træk en korsbåndsskade, men trods sine 34 år har han ingen planer om at stoppe karrieren.

Det siger han i et interview med FCK TV.

- Jeg stopper ikke, og jeg giver ikke op. Jeg vil gøre mit bedste for at komme stærkere tilbage. Jeg har ikke fortjent at slutte karrieren på den her måde. Jeg vil være i stand til at stoppe min karriere ved selv at gå fra banen uden smerter og efter at have klaret det, siger han.

Zeca nåede ti kampe på banen for FCK efter sit comeback, før knæet igen gik i stykker. Han er motiveret til at gennemgå endnu en lang genoptræning.

- Det er ikke slut for mig endnu. Det vil nogle måske tro, og jeg forstår dem med tanke på min alder og to korsbåndsskader. Men i mit hovedet er det ikke forbi, og det motiverer mig også.

- Jeg tror på, at jeg kan spille fodbold i nogle år endnu og gøre det, jeg elsker, siger han.

FCK hentede Zeca i 2017, hvor han kom til fra den græske storklub Panathinaikos.

Kontrakten med den danske hovedstadsklub udløber til sommer, men det er ikke det, der fylder for Zeca for øjeblikket.

- Jeg tænker ikke så meget over det lige nu. Det vigtigste er, at knæet får det bedre, og at jeg færdiggør genoptræningen, er stærk og spiller fodbold igen, forklarer han.

Samlet har Zeca spillet 193 kampe og scoret ni mål for FCK.

/ritzau/