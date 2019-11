Der var ikke noget stort smil. Intet overskud. Bare en helt og aldeles erkendelse af at være blevet slået - stort.

FC Københavns anfører Carlos Zeca trådte ud under tribunen på MCH Arena i Herning efter 4-1-nederlaget til FC Midtjylland og havde ikke lyst til meget andet end bare at beklage og være ærgerlig.

»Alle spillede under niveau. Det var frustrerende. Det, vi så i dag, var ikke FCK. Det kan alle se. Vi præsterede dårligt i dag. Det er et faktum,« siger Carlos Zeca.

FC Københavns markante nederlag i Herning betyder samtidig et ligeså markant hul op til midtjyderne i toppen af rækken. FC Midtjylland kan hygge sig med syv point ned og en målscore, der er syv mål bedre.

»Vi er frustrerede. Vi er kede af det. Vi er alt det skidte, du kan forestille dig. Det er ikke nemt, men vi er nødt til at komme videre. Vi ved, at der stadig er mange kampe og et slutspil. Og hvis der er et hold, som, jeg tror, kan ændre situationen, er det os,« siger Carlos Zeca og fortsætter.

»Vi er skuffede for vores fans og for os selv. Vi er skuffede over den måde, vi spillede på. Det var ikke godt nok. Det var ikke engang 20 procent af det, vi kan. I dag ser alt dårligt ud, og man tror, at verden falder sammen. I morgen skal vi stå op med en bedre følelse, og tingene skal ændre sig.«

FC København har da også tid til at ændre en del de næste to uger, hvor der er landsholdspause. Og dermed er flere af københavnerne også væk på forskellige landshold. På den anden side af pausen venter Hobro i Telia Parken for københavnerne, men først skal nederlaget til FC Midtjylland altså fordøjes.

»De var bedre end os i dag. Det må vi anerkende, selvom det gør ondt at indrømme det. Vi vidste, at de havde deres dødbolde, men de scorede tre mål på dem. Og det gør det svært. Men overordnet set var de bedre end os. Det må vi være ydmyge og acceptere, men vi skal tilbage og arbejde for at ændre tingene,« siger Carlos Zeca.